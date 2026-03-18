TV3 no emetrà Joc de cartes aquesta nit… no, avui tampoc. Per sisena vegada en els últims tres mesos, el concurs gastronòmic de Marc Ribas queda eliminar de la graella per culpa del futbol. Torna a ser, doncs, el principal perjudicat d’unes programacions que s’han alterat molt des que comencés l’any. Una mica abans de les 21 hores, la cadena pública retransmetrà el partit de les noies del Barça.
I sí que hi ha ganes d’aquest match, ja que una tornada de les semifinals sempre comporta emoció i aquest encara més perquè les enfronta a un altre club català, el FC Badalona. Si tenim en compte que en el partit d’anada van empatar a zero, l’expectació augmenta encara més. El guanyador d’aquest partit serà el representant català a la final de la Copa de la Reina, així que és important. Ara bé, res de tot això convencerà a uns de Joc de cartes que s’han quedat amb les ganes de veure l’enfrontament entre els restauradors massa vegades.
I és que aquesta temporada ha estat especialment caòtica, fins al punt que costa saber quan hi haurà emissió o no perquè hi ha hagut un munt de cancel·lacions. L’actualitat esportiva mana, això ha quedat clar, però no li poden buscar algun altre forat? Bé que el Polònia el passen a dimecres quan és dijous el dia perjudicat. I no podem oblidar que aquesta també és una mala notícia per al TN Vespre perquè s’ha demostrat que acaben perdent bastant audiència quan modifiquen el seu horari i l’avancen a les vuit. Tornarà a passar el mateix avui? És un dia informativament intens, amb la retirada dels pressupostos. Caldrà veure si això els ajuda o si no fan bona audiència ni tan sols amb això.
Com queda la graella de TV3 per a aquesta nit?
Cada cop és més habitual haver de desgranar com queda la graella de TV3, que queda alterada una altra vegada. En aquesta ocasió, torna a quedar un resultat similar al de les anteriors setmanes. Com dèiem, el TN Vespre avança una hora la seva emissió i, una mica abans de les nou, comença la retransmissió del Barça-Badalona Women. Quan acabi, allà cap a les onze, serà el pas del Zona Champions que analitzaran la jornada de futbol en una tertúlia que acostuma a agradar molt.
Serà interessant veure quina audiència fa cada programa i, també, fins quan continuaran allargant una temporada de Joc de cartes que continua amb programes al tinter perquè costa que els deixin emetre’ls.