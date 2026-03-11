Marc Ribas va fer parlar molt, l’estiu passat, quan va engegar una croada a favor de la truita de patates sense ceba. En un vídeo de 3Cat que va fer parlar molt, el presentador del Joc de cartes es mullava en la guerra clàssica dels defensors i els detractors de l’addició d’aquest ingredient a la barreja. El xef tenia clar a favor de quina de les dues postures estava perquè, sorprenentment, deia que pertanyia al col·lectiu dels qui prefereix preparar el plat sense ceba: “És clar, com ha de ser! És que la truita de patates es diu truita de patates. On has vist la ceba, aquí? Enlloc! Truita-de-patates”, etzibava. El que no s’esperava? Que ara, a traïció, 3Cat fes un push a la seva aplicació que demostra que no sempre ha pensat el mateix.
Amb motiu del dia internacional de la truita de patates, la cadena ha difós un vídeo de Marc Ribas del 2016. L’enllaç porta a l’emissió del Cuines de fa ara 10 anys, quan el cuiner ensenyava als teleespectadors com preparar una truita de patates. I, atenció, en aquell moment la feia amb ceba i ho defensava de valent. “Anem a tallar el porro i la ceba. A mi m’agrada posar-li ceba perquè queda molt més melosa i, després, hi posarem el porro perquè a més de la melositat li dona un sabor així de ceba una mica més suau”.
De fet, assegurava que volia imitar la recepta que havia seguit un xef que l’havia entusiasmat amb la seva truita de patates: “Avui faré una truita molt semblant a una que em vaig menjar a un poble de Cantàbria, a Castrourdiales, on un cuiner em va dir que hi anés perquè, si no, era un d’aquells llocs on no hi hauria entrat mai de la vida perquè des de fora no tenia un aspecte molt… Allà, la truita la feien amb ceba. Així que, per mi, la truita amb ceba“, deia amb contundència fa una dècada.
El posicionament de Marc Ribas a favor de la truita sense ceba genera debat
Clarament, ha canviat de posició al llarg d’aquests anys. Els gustos es modifiquen, sí, però no és aquest un debat bastant tancat? O pertanys a un equip o a l’altre… en el seu cas, però, ha modificat la seva opinió aparentment. En els comentaris de la publicació que va fer la cadena sobre aquest nou Marc Ribas del team sense ceba, va generar-se un autèntic debat que demostra que sempre genera molt rebombori aquest posicionament.
Alguns usuaris es posicionaven a favor seu: “La truita de patates sense ceba sempre”, deia un que pertany al seu equip. En aquest sentit, uns altres deien “De patates!!! On s’ha vist la ceba?” i “Mai amb ceba“. Ara bé, en aquest xat va generar-se tot un debat a favor i en contra. La gran majoria què deia? Que sí que n’ha de dur: “Truita de patates sense ceba, Marc? Ja no soc del teu equip, ho sento”, “Doncs jo sempre del team truita de patates amb ceba” i “Amb ceba sempre”.
Un push que ha deixat una mica en evidència al xef i que ha fet gràcia als qui destaquen aquests canvis de parer sobtats dels famosos.