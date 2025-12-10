Joc de cartes torna a Barcelona un cop més aquesta temporada de tardor. El programa gastronòmic de 3Cat buscava la setmana passada el millor restaurant d’especialitat de Tarragona en un episodi marcat per unes puntuacions molt baixes, cuques a la cuina i uns rivals molt competitius. Ara, el xef Marc Ribas torna a la seva furgoneta per traslladar-se a la ciutat comtal, en aquesta ocasió per buscar la millor bodega. Les bodegues, establiments on es venen begudes i productes d’alimentació, estan molt arrelades en la memòria gastronòmica de Barcelona.
Qui no ha fet mai un vermut amb unes xips després de passejar per la Rambla o el passeig marítim? Les bodegues són espais on les tapes, els vins, els vermuts i els locals amb encant conflueixen per convertir-se en un espai de conversa per passar una bona estona. Aquest dimecres dia 10 de desembre a partir de les 22:00 h, Joc de cartes buscarà qui és el millor establiment que reuneixi totes les característiques més destacades que ha de tenir una bona bodega. Qui són els quatre participants?
‘Joc de cartes’ passarà per quatre racons de Barcelona
La primera parada de la ruta començarà a l’Eixample. A tocar de la Sagrada Família es troba la bodega Pepeta, un negoci on treballa la Victòria Santo, que és encarregada de sala. Aquí defensen una proposta en què volen fer sentir el client “com a casa” amb les seves tapes i un ambient “de barri”. Què podran tastar els restauradors? A més a més de les begudes, un element indispensable, tenen tapes com olives, seitons, croquetes, patates o entrepans.
La segona parada del viatge a Joc de cartes anirà fins a Sarrià a la Bodega Dalmau. El seu propietari és Fran Dalmau i segons expliquen aposta per un “projecte que combina autenticitat i personalitat pròpia”. A través de les seves xarxes socials es pot veure algunes de les tapes que podrien tastar els restauradors i el presentador en el programa. Gilda, un entrepà planxat, un assortiment d’embotits, unes xips o una amanida russa, entre d’altres, tot ben maridat amb un vermut o una copa de vi.
Un bon pica-pica i l’encant de la tradició
Marc Ribas deixarà Sarrià per passar al Barri Gòtic, on Pepa Juncà és la propietària de la Bodega 8. Un local convertit en punt de trobada pels seus clients que poden gaudir d’un bon pica-pica i una llarga llista de vins i vermuts que podran tastar els restauradors. L’última parada del programa d’aquesta setmana finalitzarà a Nou Barris. Aquí està situada La Bodegueta d’en Miquel. El seu propietari és el Miquel Àngel Borrull, qui reivindica l’encant de “les bodegues de tota la vida” i la tradició d’un estil de restauració que forma part de l’herència social i cultural de la ciutat. I quins platets ofereix per acompanyar les seves begudes? Gambetes salades, tapes de formatge, rotllets de salmó, musclos o escopinyes, entre d’altres.
Qui s’endurà els 5.000 euros de premi? Entre vins, tapes, vermuts i algunes opinions creuades entre els participants i alguna queixa, Joc de cartes decidirà qui és la millor bodega de Barcelona. Els resultats, aquesta nit a TV3 i la plataforma 3Cat.