Qui és el millor restaurant d’especialitat de Tarragona? Aquesta és la pregunta que ha plantejat Joc de cartes aquesta setmana. Un programa una mica fluix, amb puntuacions baixes i uns visitants que es passejaven per les instal·lacions de la cuina d’un dels locals participants. Les propostes que portaven eren diverses: des de tapes gurmet fins a arrossos, passant per pollastres a l’ast i hamburgueses gegants. Una de les restauradores ha filat molt prim des del primer moment i això sembla que ha acabat afectant les seves puntuacions en una confrontació final on han volat ganivets.
Quatre locals amb propostes totalment diferents
Aquesta temporada Joc de cartes s’ha traslladat a Tarragona i els seus voltants per buscar el millor restaurant d’especialitat de la zona. Els restauradors, evidentment, han intentat defensar allò que més bé se’ls dona, tot i que cadascú portava una proposta molt diferent. La primera parada ha estat a Reus a l’Oxygen Gastrobar, un espai dirigit per Xavi Morros que s’especialitza en tapes més elaborades i que van una mica més enllà de la tradició. L’espai es veia modern i decorat amb gust, però la Rosa Maria, la propietària del local Pollos Maya, ha jugat les seves cartes des d’un bon moment, observant amb lupa l’interior de la cuina, que ha considerat que algunes zones no estaven prou netes o ben organitzades i fins i tot han desmuntat la campana extractora.
Pel que fa als platets que han tastat les opcions eren variades, també adaptades a la Rosa, que és celíaca. Assortiment de croquetes, una truita oberta amb formatges o tàrtar de salmó. La pitjor part se l’ha endut el caneló, que s’ha adonat que la carn feia un gust estrany, massa fort. Fins i tot el xef Marc Ribas s’ha dirigit a la cuina per saber què havia passat amb el plat i si feia dies que l’havien descongelat. Probablement, la millor part se l’enduen les postres, però des d’un primer moment ha estat evident que els restauradors no en deixarien passar ni una a l’hora de puntuar i jutjar el que estaven tastant.
Especialitat en hamburgueses i plats enormes
La segona parada de la ruta gastronòmica els ha portat a l’OD Burger, situar a Llorenç del Penedès, on l’Oriol Carbonell i la seva parella defensen les hamburgueses d’especialitat, això si, les quantitats són per anar-hi amb la família. L’espai s’ha endut la pitjor part de les valoracions perquè era força petit i l’interior, malgrat que tenia una decoració prou xula d’estil dels Estats Units, tampoc els ha acabat de fer el pes.
La millor part? Tot el menú que han tastat. A més a més d’uns entrants per compartir que eren gegants: dos plats de natxos i patates completes, cada restaurador i el presentador han tastat algunes de les hamburgueses especials, que fins i tot tenien tres pisos de carn.
Ara bé, tot i que l’Oriol ha portat pa per a celíacs especial per a la Rosa i els seus plats han estat un dels millors de la nit, els seus rivals han atacat amb les seves puntuacions allà on havia fallat, com l’espai o la cuina.
El tercer local que s’ha enfrontat al judici del programa era Pollos Maya, el local de la Rosa Maria a Reus. Un espai pensat com a cadena i que té sis locals repartits per Tarragona. La seva especialitat és el Pollo Maya, una recepta secreta per als seus pollastres a l’ast que elaboren en els seus obradors. Tot i que l’interior no els acaba de fer justícia perquè té pantalles d’autoservei i el local està més pensat per demanar el menjar per emportar, la cuina s’ha endut tots els elogis perquè estava superneta.
Com dèiem, el local està pensat per a l’autoservei i, per tant, els espectadors han vist Marc Ribas convertit en cambrer per un dia. Han tastat alguns dels entrants que elaboren en el seu obrador, com l’amanida russa o les crestes, tot i que el plat principal eren les elaboracions de pollastres com el Pollo Maya, el garró de porc o les costelles.
Els participants han hagut de menjar-se làpat amb les mans perquè els coberts no eren els més adients i això és un aspecte que no els ha acabat de convèncer, sobretot al Pepe, del local Tapepear, que ha qualificat el pollastre de ser “trist” i “d’hospital”, una valoració que no ha rebut bé la propietària del local.
Arrossos salats i un parell de cuques petites a la cuina
L’última parada del programa ha estat a la ciutat de Tarragona, en un dels locals que prometia més, tenint en compte que l’espai i la cuina que tenien eren d’un nivell superior als contrincants. Al Tapepear del Pepe Sánchez han trobat un espai molt maco, decorat amb molt bon gust i una cuina amb tots els electrodomèstics i espais ben ordenats. El problema, però, ha estat quan han començat a remenar i han obert un parell de forns, d’on han sortit dues visitants: petites cuques que es passejaven per allà. La Rosa Maria, que ha estat qui ha descobert els bitxets, ja s’ha mirat l’àpat amb uns altres ulls.
Ara bé, no tot han estat queixes perquè els primers plats que han tastat, a més a més de la presentació, han coincidit que eren molt bons. Els grans elogis ha estat per al pop amb patates i el magret d’ànec, que eren molt tendres.
Els restauradors han compartit amb el Marc que havien trobat “turistes” a la cuina, tot i que han admès que estaven menjant amb tranquil·litat, tots menys la Rosa Maria. Tornant als plats, els tocava tastar l’especialitat, diversos tipus d’arrossos: de carxofa, d’anguila fumada, de secret de porc o de pop. El problema que han trobat és que tots eren salats menys el del Marc, que havia quedat “dolç”, és a dir, un error en el punt de sal. El xef s’ha dirigit a la cuina per saber què havia passat i creia que potser no s’havia tastat abans de sortir a taula.
Els cuiners del local, després de tastar-los, han coincidit que havien sortit “un pèl forts”. Els participants també han declarat que els sabia greu l’error perquè el seu plat d’especialitat havia afectat un molt bon àpat, perquè les postres també eren boníssimes.
La confrontació final, un guanyador molt clar i el plat estrella
Després de passar per tots els locals, ha estat el moment de descobrir les notes a la taula de confrontació. L’OD Burger ha rebut un 6,1, tot i que la millor puntuació ha estat per al menjar amb un 7. Les seves hamburgueses han agradat molt, però s’ha sentit decebut perquè creu que han anat a atacar l’espai, que era el seu punt fluix. L’Oxygen Gastrobar tampoc ha rebut una nota molt alta, en general han estat puntuacions molt baixes sense destacar gairebé cap categoria en tots els locals. La Rosa els ha suspès el menjar pel caneló, que deien que era “agre” i fins i tot el presentador ha admès que estava “al límit”. La cuina ha estat molt comentada tot perquè l’interior “no estava ben distribuït”.
La Rosa, dels Pollos Maya, ha estat la restauradora que ha filat més prim i això s’ha vist reflectit en la seva nota, un 5,9. Ha aprovat el menjar i el Pepe ha estat el més crític amb els plats que ha tastat i ha repetit que el pollastre per a ell era “trist i d’hospital”. Pel que fa al Tapepear, el Pepe ha aprovat amb un 5,7, però el seu menjar ha estat suspès per la Rosa Maria amb un 4, justificat per la sal que portaven els arrossos. L’Oriol ha considerat que la Rosa “havia jugat les seves cartes i no havia estat objectiva amb les seves notes”. El Pepe també ha rebut un 4 per la cuina perquè hi havia cuques, i s’ha pres pitjor una nota baixa per la cuina que pel menjar. El presentador ha revelat que la Rosa Maria havia estat la participant que havia posat les notes més baixes del programa: “No he anat a mala llet”, ha dit ella. “És la persona que ha vingut a jugar més, anava de fanal i no li ha servit per a res”, ha expressat l’Oriol.
Qui ha estat el guanyador? Després de les puntuacions del xef i el plat estrella, l’OD Burger s’ha convertit en el millor restaurant d’especialitat de Tarragona segons Joc de cartes. El plat estrella també se l’endú el seu local per l’hamburguesa triple OD.
Les notes del Marc Ribas han acabat de definir la classificació, que ja encapçalava l’OD Burger, que ha acabat amb un 6,9. El Tapepear amb un 6,4, el Pollos Maya amb un 6,2 i finalment l’Oxygen Gastrobar amb un 5,7. La pròxima setmana, un episodi més de Joc de cartes a 3Cat.