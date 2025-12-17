Els vespres de dimecres s’han convertit en una cita ineludible per als fans de Joc de cartes. El programa gastronòmic ha estrenat aquesta tardor la seva novena temporada, convertint-se en un dels formats que triomfen dins la graella televisiva de la televisió pública catalana. Locals d’arreu de Catalunya, propostes culinàries diverses i restauradors que defensaran els seus espais amb dents i ungles. Ara bé, els fans del programa no podran gaudir d’una nova entrega aquesta setmana: per què no s’emetrà Joc de cartes aquest dimecres dia 17 de desembre?
La Champions femenina ocuparà la franja de ‘Joc de cartes’
Com dèiem, aquesta setmana no hi haurà Joc de cartes i el motiu és la retransmissió de la Lliga de Campions femenina que enfrontarà el París FC contra el Barça a l’Stade Robert-Bobin. TV3 emetrà el partit en directe que donarà el tret de sortida a partir de les 20:50 h. Com el partit acabarà més tard de l’hora d’emissió natural de Joc de cartes, tal com es pot consultar a la graella de programació, s’emetrà a les 22:50 h El Nou Clam, un documental que recull els dos anys i mig d’obres a l’Spotify Camp Nou i el trasllat de l’equip blaugrana a l’Estadi Lluís Companys.
Tot i que no hi hagi Joc de cartes, l’equip femení del Barça té una oportunitat d’or en aquest enfrontament contra l’equip parisenc en l’última jornada de la fase lliga de la Champions League femenina que es podrà seguir en directe tant a TV3 com a la plataforma 3Cat. Malgrat que les jugadores arriben a la capital francesa ocupant la primera plaça de la classificació, després de guanyar quatre partits i empatar-ne un, les blaugranes necessiten guanyar per confirmar aquesta primera posició. Així doncs, aquesta nit no veurem crítiques gastronòmiques i ganivets molt afilats, però hi haurà una bona dosi d’emoció per animar les jugadores culers.
La programació també quedarà alterada perquè no hi haurà emissió de l’Atrapa’m si pots. El concurs de moda presentat per Llucià Ferrer també es veu atrapat per aquesta modificació de la graella i s’avançarà l’Està passant i el Telenotícies vespre. Després d’El Nou Clam, arribarà el Mésnit per repassar l’actualitat a partir de les 00:01 h.
Quan tornarà ‘Joc de cartes’?
Després de buscar el millor esmorzar de Barcelona, la millor bodega de la ciutat comtal, tastar els plats amb essència de la Garrotxa i buscar els restaurants d’especialitat més destacats de Tarragona, Marc Ribas se n’anirà uns dies de vacances. El programa tornarà el pròxim 7 de gener, coincidint també amb el retorn dels programes diaris com la sèrie Com si fos ahir. L’aturada per les festes de Nadal no deixarà la graella buida perquè els espectadors de TV3 podran gaudir d’estrenes destacades, sèries i les millors pel·lícules per acompanyar aquests dies de vacances. La colla de Com si fos ahir se n’anirà de vacances, però torna una de les sèries internacionals més exitoses. A partir de dilluns dia 22, les sobretaules seran per a Downton Abbey, que navega entre el dia a dia d’una família aristòcrata dels Crawley a principis del segle XX. Sigui com sigui, caldrà esperar uns dies per tornar a viure les lluites culinàries més destacades amb el xef del Cuines de TV3.