Las noches de los miércoles se han convertido en una cita ineludible para los fans de Joc de cartes. El programa gastronómico ha estrenado este otoño su novena temporada, convirtiéndose en uno de los formatos que triunfan dentro de la parrilla televisiva de la televisión pública catalana. Locales de toda Cataluña, propuestas culinarias diversas y restauradores que defenderán sus espacios con uñas y dientes. Ahora bien, los fans del programa no podrán disfrutar de una nueva entrega esta semana: ¿por qué no se emitirá Joc de cartes este miércoles día 17 de diciembre?

La Champions femenina ocupará la franja de ‘Joc de cartes’

Como decíamos, esta semana no habrá Joc de cartes y el motivo es la retransmisión de la Liga de Campeones femenina que enfrentará al París FC contra el Barça en el Stade Robert-Bobin. TV3 emitirá el partido en directo que dará el pistoletazo de salida a partir de las 20:50 h. Como el partido terminará más tarde de la hora de emisión natural de Joc de cartes, tal como se puede consultar en la parrilla de programación, se emitirá a las 22:50 h El Nou Clam, un documental que recoge los dos años y medio de obras en el Spotify Camp Nou y el traslado del equipo blaugrana al Estadi Lluís Companys.

Aunque no haya Joc de cartes, el equipo femenino del Barça tiene una oportunidad de oro en este enfrentamiento contra el equipo parisino en la última jornada de la fase liga de la Champions League femenina que se podrá seguir en directo tanto en TV3 como en la plataforma 3Cat. A pesar de que las jugadoras llegan a la capital francesa ocupando la primera plaza de la clasificación, después de ganar cuatro partidos y empatar uno, las blaugranas necesitan ganar para confirmar esta primera posición. Así pues, esta noche no veremos críticas gastronómicas y cuchillos muy afilados, pero habrá una buena dosis de emoción para animar a las jugadoras culés.

La programación también quedará alterada porque no habrá emisión de Atrapa’m si pots. El concurso de moda presentado por Llucià Ferrer también se ve atrapado por esta modificación de la parrilla y se adelantará el Està passant y el Telenotícies vespre. Después de El Nou Clam, llegará el Mésnit para repasar la actualidad a partir de las 00:01 h.

¿Cuándo volverá ‘Joc de cartes’?

Después de buscar el mejor desayuno de Barcelona, la mejor bodega de la ciudad condal, probar los platos con esencia de la Garrotxa y buscar los restaurantes de especialidad más destacados de Tarragona, Marc Ribas se irá unos días de vacaciones. El programa volverá el próximo 7 de enero, coincidiendo también con el regreso de los programas diarios como la serie Com si fos ahir. La pausa por las fiestas de Navidad no dejará la parrilla vacía porque los espectadores de TV3 podrán disfrutar de estrenos destacados, series y las mejores películas para acompañar estos días de vacaciones. La colla de Com si fos ahir se irá de vacaciones, pero vuelve una de las series internacionales más exitosas. A partir del lunes día 22, las sobremesas serán para Downton Abbey, que navega entre el día a día de una familia aristócrata de los Crawley a principios del siglo XX. Sea como sea, habrá que esperar unos días para volver a vivir las luchas culinarias más destacadas con el chef del Cuines de TV3.