Los días previos a las fiestas de Navidad siempre son complicados. Las familias van a toda prisa preparando los menús, buscando las opciones más variadas y el look elegante que ha estado acumulando polvo en el fondo del armario desde el año anterior. Los amigos de Com si fos ahir son como una familia, y las familias a menudo tienen desavenencias que, este año, han chocado con una situación complicada. Los responsables del accidente de Gina (Meritxell Huertas) han salido a la luz y esto ha generado dos bandos dentro del grupo: aquellos que se niegan a perdonar la mentira y los que quieren hablarlo y seguir adelante con la fiesta de los 55. Por otro lado, una familia parece que se acerca a la reconciliación después de vivir un momento íntimo que podría ser la semilla para un nuevo comienzo.

La pandilla descubre a los culpables de la lesión de Gina: las reacciones

En algún momento tenía que estallar esta trama que lleva semanas arrastrando los guionistas. Quizás el hecho de saber que las vacaciones de Navidad estarán de por medio para ayudarles a digerir la noticia, era el indicador para hacer estallar la bomba. Primero fue Gina, que no podía entender que sus amigos y su novio pudieran mentir de esta manera. Tampoco había que sorprenderse mucho viendo que Jordi (Andrés Herrera) sigue yendo a su aire desde el inicio de la serie en TV3. En todo caso, Gina ahora ha decidido sacar todo a la luz en el grupo y las reacciones han sido fuertes.

La colla descobreix qui son els culpables de la lesió de la Gina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Primero de todo porque hacía tiempo que no veíamos a Gina tan enfadada con el mundo, dirigiéndose a los amigos como si fueran todos culpables de su problema y mandando al traste la fiesta que han preparado todas estas semanas. Una vez que la pandilla se ha reunido en el Flora, Miquel (Eduard Farelo) y Jordi han recibido una buena -y merecida- bronca. ¿La más dura? Marta (Sílvia Bel), que no se corta un pelo a la hora de criticar a los demás, pero que también es experta en enredar las cosas cuando no toca.

La Marta ha estat la més dura amb el Jordi i el Miquel a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Los resultados del encuentro han sido claros: una división del grupo entre aquellos que quieren pasar las fiestas con Gina -como Marta o Eva (Alícia González Laá), y otros que necesitan esta fiesta para olvidar sus penas, como Andreu (Marc Cartes) o Sílvia (Montse Germán). Si se pondrán de acuerdo, eso aún no se sabe, pero pronto recibirán dos visitas muy especiales que hace meses que no aparecen en Comsi. Tendrán que reconciliarse si no quieren desperdiciar este reencuentro.

La verdad también salpica a un matrimonio

Miquel y Jordi no son los únicos implicados. Aunque ellos fueron los que jugaron con la escopeta de balines como si fueran niños pequeños y después han tejido toda una farsa para culpar del accidente a un joven del pueblo, tenían dos cómplices que han callado todo este tiempo. Empar (Rosa Boladeras) fue testigo directo de los disparos con la escopeta y a pesar de haber intentado revelar la verdad y boicotear a Miquel para que asuma las consecuencias, podría haber puesto fin a todo presentando una denuncia a los Mossos. Para intentar que se quede en la consultoría, Miquel le ha contado que ha decidido renunciar al concurso público, uno de los temas que le había llevado a dejar el trabajo. Todo esto ha conseguido su objetivo y Empar se quedará en Barcelona.

El Miquel intenta que l’Empar es quedi a la consultoria de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por otro lado, Noe (Elena Gadel) fue la última en enterarse y la primera en pensar que decir la verdad arruinaría sus planes de comprarse una casa nueva. Un poco egoísta, ¿no? En todo caso, ahora su marido se siente arrepentido porque los amigos han dicho cosas más bien feas sobre él y quiere hacer las cosas bien. En todo caso, ahora ha renunciado al premio del concurso público y esto podría afectar el pago de la nueva propiedad de la pareja y quizás también el trabajo de la consultoría. ¿La reacción de Noe? «Qué mierda de Navidad nos espera». No salen de una discusión que entran en otra nueva.

Una familia acerca posiciones

El otro lado de las tareas previas a las fiestas de Navidad lo protagoniza la familia de Naiara (Daniela Brown). Su relación con Ferni (Francesc Cuéllar) ya es una realidad y a pesar de que tiene a todo el mundo en contra, ella parece dispuesta a renunciar a las cenas y comidas de Navidad solo por estar con su novio. Si ella ha decidido darle una oportunidad, ¿no sería más fácil que su padre y su hermano no se pusieran en contra? Toni (David Vert) ha admitido por activa y por pasiva que no quiere saber nada del nuevo novio de su hija, implicado en negocios turbios de drogas hasta hace dos días.

La Naiara i el Ferni volen fer les coses bé a ‘Com si fos ahir’ _ 3Cat

Ferni intenta rehacer su vida y parece que por fin será verdad, pero tampoco ayuda mucho tener un suegro que muerde. Toni se negó a compartir las comidas de Navidad con él, a pesar de saber que probablemente las pasaría solo. Ahora, sin embargo, quizás necesitaban un momento íntimo para acercar posiciones. Después de ofrecerse para arreglar una puerta del piso de Naiara y quedarse atrapado en el salón con Ferni, el hombre escuchó una conversación en la que veía cómo el chico se inventaba una excusa para no pasar por casa esta Navidad después de la prohibición de su hermano mayor. ¿El resultado de este rato juntos? Toni acabó cediendo y lo invitó a comer con la familia. Quizás solo hacía falta abrir la mente y darse una oportunidad para conocerse.

El Ferni i el Toni acosten posicions a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Sea como sea, será una Navidad curiosa para la pandilla de Com si fos ahir, que se prepara para unas reuniones que mezclarán la ilusión por los reencuentros con la rabia y la pena por las situaciones personales que vive cada personaje.