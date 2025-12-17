Los días previos a las fiestas de Navidad siempre son especiales. Muchas familias comienzan a organizar las comidas que prepararán, mesas llenas de gente, almuerzos larguísimos que fusionan la sobremesa con la cena y donde los dulces, la escudella y los platos más densos convierten los días festivos en una sensación de empacho constante. Los amigos del grupo de Com si fos ahir también se preparan para las fiestas de Navidad aunque por ahora, no todo va tan bien como desearían.

Ahora que ha salido a la luz quiénes son los responsables del accidente de Gina (Meritxell Huertas), las hostilidades y el mal ambiente son constantes entre el grupo. Miquel (Eduard Farelo) y Jordi (Andrés Herrera) han intentado inculpar a un pobre chico para no explicar que habían sido ellos los dos tontos que habían jugado con una escopeta de balines y acabaron hiriendo a su amiga. Mantener la mentira tantos días ha provocado que haya dos bandos pocas horas antes de la fiesta especial por los 55 años que organizan los amigos del Reina Sibil·la. Sea como sea, ya hacía días que los espectadores esperaban el regreso de algunos de los personajes fundacionales y por fin hemos podido revelar uno.

Sílvia recibe un regalo de Navidad antes

Se podría decir que es la temporada más dura que ha vivido Sílvia (Montse Germán) en Com si fos ahir. Ha encadenado la infidelidad de Francesc (Eduard Buch) -después de engañarla durante días con su ex y hacerla sentir loca por notar que las cosas no estaban bien- con los resultados de su diagnóstico. Sílvia tiene cáncer de cuello de útero y vivirá unas fiestas de Navidad muy duras. Aunque se está haciendo la fuerte y quiere demostrar que todo irá bien -es importante tener esperanza-, sus amigos saben que no pueden dejarla sola. Necesita sentirse acompañada y la pelea que ha generado el descubrimiento del grupo sobre el accidente de Gina pone en peligro la celebración más esperada del año.

El grupo de ‘Com si fos ahir’ ha ido descubriendo la enfermedad de Sílvia | 3Cat

Además, su ex que ahora ya sabe que tiene cáncer, se presentó en su casa todo preocupado y con cara de pena porque por fin se ha dado cuenta de que dejarla en su peor momento no era la mejor decisión. Viéndolo así, quizás seguir huyendo de casa cada noche para ir a la cama con Ona (Carmela Poch) tampoco era la mejor alternativa. En todo caso, Sílvia acaba de descubrir una información que será muy importante en los próximos capítulos, justo antes de la pausa temporal que hará la serie a partir de este viernes por las vacaciones de Navidad y que volverá a partir de enero.

La operación de Sílvia llegará mucho antes de lo que esperan en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una sorpresa en el momento más necesario

Poco a poco todos los amigos han ido descubriendo que Sílvia está enferma y todos reaccionan de la misma manera: quieren que se tumbe en el sofá y deje de hacer cosas. Ella, sin embargo, se niega completamente y viendo que tantas personas están preocupadas por ella, ha decidido hacer algo al respecto. Quiere celebrar una Navidad en paz y el primer paso es arreglar las cosas con Francesc. Las últimas veces que se han encontrado, Sílvia se ha dejado llevar por la rabia y no ha querido saber nada de su ex. Ahora, ha decidido escribir un mensaje conciliador para agradecerle su preocupación y desearle felices fiestas.

Sílvia quiere hacer las paces con Francesc después de su ruptura en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En todo caso, la sorpresa se la ha llevado ella cuando pocos segundos después de hacer clic en el botón de enviar, alguien ha llamado a la puerta. ¿Quién podría ser? Los fans de Comsi lo esperaban para la fiesta del grupo que se celebrará a finales de la semana, pero Gemma (Àurea Márquez) ha aparecido por sorpresa en el momento más necesario. Las dos mejores amigas por fin se han encontrado después de meses separadas.

Gemma ha regresado a ‘Com si fos ahir’ en el momento más necesario para Sílvia | 3Cat

¿Qué ha hecho Gemma todos estos meses?

Era una de las reincorporaciones más esperadas de la temporada y llega justo antes de esta pausa temporal de los capítulos, pero ¿qué sabemos de Gemma después de tantos meses alejada de la Barnateca? Recapitulemos hasta el final de la octava temporada de Com si fos ahir. La socia de la Barnateca decidió celebrar una fiesta para compartir con los amigos la noticia de que ella y Toni (David Vert) volvían a vivir juntos. La pareja había decidido darse una segunda oportunidad después de divorciarse al inicio de la temporada, pero pronto se acabaría su felicidad.

Gemma descubre el secreto de Toni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Alguien recuerda la agresión que sufrió el pequeño Toni (Oriol Cervera) después de salir de fiesta con Karim (Moha Amazian)? Toni decidió actuar por su cuenta y buscar justicia contra el agresor esperándolo en el trabajo para atacarlo con un gato de coche. Cuando Gemma descubrió lo que había pasado, cortó la reconciliación de raíz y para poner distancia, decidió irse a Buenos Aires con su hijo. Ahora, Gemma ha regresado a Barcelona en el momento más necesario para su amiga, pero ¿será solo una visita puntual o por fin podremos verla reinando en la Barnateca y peleándose con Cristina (Carlota Olcina) por controlar el negocio?