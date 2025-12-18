Unos regresan y otros se van. Las circunstancias personales, decisiones del pasado o un error pueden ser clave para un cambio de vida. Los personajes de Com si fos ahir viven unos días llenos de nervios marcados por la llegada de las fiestas de Navidad y los resultados de unas tramas que se han extendido hasta el final del primer trimestre de la serie diaria de TV3. Las historias de Diana (Mercè Arànega) y Salva (Ernest Villegas) no tienen nada que ver, aparentemente, a pesar de que esta temporada ambos han sido una de las grandes sorpresas. Sea como sea, en el capítulo de este jueves 18 de diciembre, los fans del Comsi los han visto despedirse de manera inesperada para comenzar una nueva vida lejos de Barcelona.

¿La Diana por fin ha conseguido su objetivo?

La entrada de Diana en Com si fos ahir se podría traducir como la muerte más original de la ficción catalana. Ella e Iván (Roger Coma) marcaron unos meses de tensión y misterio para saber quién era la mujer que enviaba cartas y mensajes extraños. Para resolverlo, los espectadores tuvieron que esperar al final de la octava temporada, donde la mujer organizó su propio funeral falso para no perderse este suceso vital. Una entrada histriónica y sin sentido que ha marcado su papel todos estos meses. Su intención era recuperar la relación con Iván, el chico que cuidó durante muchos años como si fuera su hijo. La sorpresa más grande se la llevó cuando Iván descubrió que tenía una hermana, no de sangre, y que Diana haría lo que fuera por unir a su familia. ¿Una cena familiar? ¿Un encuentro casual? En ningún caso.

Diana pensó que la mejor manera de recuperar ambas relaciones era inventarse que se estaba muriendo. Una vez esta mentira salió a la luz, parecía que su trama estaría terminada y que por fin se iría de viaje a Malasia, para no volver nunca más. Antes, sin embargo, tenía otro objetivo vital. Que Iván y Nina no se quedaran solos y se apoyaran cuando ella se fuera de Barcelona. Ambos estaban hartos de los juegos de esta señora que mete la nariz donde no debe todo el tiempo, y por eso los dos nuevos hermanos inventaron una supuesta relación muy estrecha para hacer creer a Diana que eran amigos. Les ha costado adoptar una cerdita en un santuario de animales y hacer ver que su relación era de lo más cierta, incluso en momentos tan duros como los que vive ahora Iván. Con el cáncer de Sílvia (Montse Germán), el hombre lo está pasando muy mal y Nina se ha ofrecido a trabajar gratuitamente en la tienda de antigüedades unas horas.

L’Ivan, la Diana y la Nina acercan posiciones en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Viendo que su plan había funcionado, Diana les ha dicho que ya tenía los billetes para irse a Malasia y que se despedirían al día siguiente. Una escena muy emotiva para cerrar, por lo que parece definitivamente, un personaje surrealista y alocado que ha vuelto locas a todas las personas que se han encontrado con ella.

La Diana dice adiós a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ahora bien, cuando Diana ha desaparecido dentro del taxi para irse al aeropuerto, Nina guardaba una sorpresa más. Ha estado fingiendo todo el tiempo y, de hecho, ha admitido que no la ayudará en la tienda porque todo lo había orquestado para engañar a su madre. La cara de Iván es digna de museo porque, en el fondo, él sentía que por fin había encontrado una hermanastra de verdad. ¿Volveremos a ver a esta pareja en acción en algún momento o será el final de su trama para siempre?

Salva reacciona y acepta el abuso de poder que ha ejercido contra Aina

La otra despedida emotiva que hemos vivido en este capítulo ha sido la de Salva (Ernest Villegas). Es difícil pensar que un hombre que siempre había sido correcto, el defensor del pueblo e implicado para ganar los casos más difíciles, pudiera transformarse en un hombre así. El caso del abuso que ha ejercido contra Aina (Tai Fati) ya ha salido completamente a la luz y todas las personas de su entorno se están alejando de él. En un principio, Salva lo negó hasta no poder más, pero recapitulamos la información. Salva comenzó la temporada muy feliz como nuevo profesor del máster de abogacía. Una gran responsabilidad que comenzó a torcerse cuando conoció a Aina, una alumna y fan declarada suya. Viendo el potencial y sintiéndose halagado por las atenciones de una estudiante modelo y con mucho conocimiento, Salva mostró una cara hasta ahora desconocida.

Muy cercano con la chica, queriendo pasar más tiempo con ella fuera del despacho, acercándose demasiado y cruzando una línea roja al darle un beso después de una fiesta. En todo caso, la situación ha ido escalando y después de suspender uno de los trabajos de Aina, la chica decidió emprender acciones y compartir públicamente lo que había pasado con un profesor de la universidad, sin dar nombres. Pronto la noticia se extendió y el nombre de Salva se convirtió en el gran señalado. A partir de aquí, el hombre se ha ido quedando solo, alejado del trabajo, de los amigos del grupo y de Marta (Sílvia Bel), que ha roto con él después de escuchar todo lo que había hecho su novio con una alumna.

Salva se ha quedado solo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

La situación es insostenible y después de darse cuenta de lo que ha hecho, Salva ha tomado medidas. Es consciente de que Aina está pensando en denunciarlo e incluso Marta se ha ofrecido para ser testigo en caso de que lo necesite. Ya era hora de que Salva reaccionara y fuera consciente de que el abuso de poder también es violencia. En todo caso, ha decidido hacer las cosas bien, primero disculpándose con Marta, pero no ha servido para hacerla cambiar de opinión. Marta ya no quiere saber nada del hombre que ha ocupado su corazón los últimos meses, y mucho menos piensa en un futuro con él cuando las cosas cambien.

Marta y Salva se despiden en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Salva ha aceptado una plaza temporal en un bufete de Madrid y por las imágenes del capítulo, su adiós es inmediato. Si volveremos a verlo en Com si fos ahir, eso por ahora aún es un misterio por resolver. Lo que ha quedado muy claro es que Marta no tolerará estas actitudes cerca e incluso después de recibir un paquete con una corbata nueva, que seguramente era el regalo de Navidad que quería hacerle a Salva, ha decidido tirarlo a la basura sin pensarlo dos veces. Es el final de una pareja que ha dado momentos muy bonitos a la serie de TV3 y que ahora, pone punto final a su historia después de una trama complicada y muy cuestionable.

Salva se despide temporalmente de ‘Com si fos ahir’ para ir a trabajar a Madrid | 3Cat

Dos personajes que dicen adiós a Com si fos ahir antes de la pausa temporal de los capítulos por las vacaciones de Navidad, que comienza después del último episodio de este viernes y que volverá a partir de enero. Una mujer histriónica con ideas locas y un hombre que ha sorprendido a todos los espectadores con un giro de guion turbio.