Victoria sorprendente en Com si fos ahir. Queda un último episodio de la serie diaria de TV3 antes de la pausa de emisiones por las vacaciones de Navidad. El grupo de boomers del instituto Reina Sibil·la hará las maletas para disfrutar de unos días de tranquilidad -si esto es posible con todos los problemas que tienen sobre la mesa- y volverá a la cadena el próximo miércoles 7 de enero de 2026. Todavía queda un último episodio este viernes que dejará a los espectadores con ganas de saber mucho más. ¿Cómo quedará la operación de Sílvia (Montse Germán)? ¿Habrá fiesta del grupo por los 55? En cualquier caso, parece que los espectadores encontraron el episodio del jueves muy interesante porque las audiencias han dejado unos resultados de lo más impactantes.

Según los datos que ha registrado Kantar Media, la empresa encargada de la medición de audiencias a nivel estatal, el episodio de Com si fos ahir logró un pico de audiencia muy bueno y supera al programa Cuines, uno de los espacios que difícilmente queda por detrás de la serie vespertina. ¿Cómo quedaron los registros? El Comsi ha conseguido 247.000 espectadores de media y una cuota de pantalla del 23,4%. Una cifra altísima que supera la receta del Cuines, que se quedó con unos datos muy buenos pero por debajo del episodio: 216.000 espectadores de media y un 19,4% de cuota de pantalla.

¿Qué han hecho las otras cadenas?

Muy por debajo quedan las alternativas y programas de las cadenas estatales. La 1 con el programa Directo al grano que coincide en una franja con el Comsi, ha registrado 68.000 espectadores de media y un 6,7% de share. Por detrás quedan El tiempo justo en Telecinco con un 3,2% de share, Zapeando con un 4,1% o el programa Todo es mentira con un 6,9%. La serie vespertina de Antena 3, Sueños de libertad, mejora, pero no se acerca en absoluto a los amigos del grupo, alcanzando 80.000 espectadores de media y un 7,6% de share.

¿Qué tramas han hecho elevar la audiencia de ‘Com si fos ahir’?

Ahora bien, ¿qué ha podido pasar para vivir este fenómeno en las audiencias? Hay dos tramas que fueron muy destacadas en el episodio del jueves. Por un lado, la despedida de Diana, interpretada por Mercè Arànega. La madrastra de Ivan (Roger Coma) ha completado su objetivo, con más pena que gloria, de unir a sus dos hijos antes de irse a vivir a Malasia. El caso es que esta nueva hermandad ha sido un engaño, al menos por parte de Nina. Su hija ha interpretado un buen papel para hacer creer que ahora no se quedaría toda sola y tendría a Ivan como apoyo. Aunque el hombre sí creía que era real, Nina ha sido sincera una vez que Diana ha entrado en el taxi para ir al aeropuerto: lo ha fingido todo y no necesita un hermano mayor. Veremos si en algún otro momento los volvemos a ver unidos.

La Diana se despide de Ivan en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La otra gran escena del episodio y una noticia inesperada es el adiós -temporal- de Salva (Ernest Villegas). Podríamos decir que ha protagonizado una de las tramas más truculentas y duras de la novena temporada de la serie. Era uno de los personajes modélicos, siempre sensato y defensor de las injusticias que, en un giro de guion, ha demostrado una cara oculta. El caso del abuso de poder contra Aina (Tai Fati), una joven estudiante del máster, lo ha alejado de todas aquellas personas que ama y ahora, viendo que llegarán las consecuencias legales de todo ello, ha decidido irse una temporada a trabajar a Madrid. Su conversación con Marta (Sílvia Bel) lo ha dejado bien claro y, aunque su regreso a Barcelona es una posibilidad, habrá que esperar para saber cómo y cuándo veremos a Salva de nuevo.

Salva se ha quedado solo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Sea como sea, han sido dos tramas muy potentes y ahora que se acerca el final del primer trimestre de la serie de TV3, los espectadores están bien enganchados a la pantalla para saber qué pasará en el último episodio antes de la pausa de las emisiones. ¿Conseguirán un nuevo pico de audiencia? Todo está por ver.