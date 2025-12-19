Victòria sorprenent a Com si fos ahir. Queda un últim capítol de la sèrie diària de TV3 abans de l’aturada d’emissions per les vacances de Nadal. La colla de boomers de l’institut Reina Sibil·la farà les maletes per gaudir d’uns dies de tranquil·litat -si això és possible amb tots els problemes que tenen damunt la taula- i tornarà a la cadena el pròxim dimecres dia 7 de gener de 2026. Encara queda un últim capítol aquest divendres que deixarà els espectadors amb ganes de saber-ne molt més. Com quedarà l’operació de la Sílvia (Montse Germán)? Hi haurà festa de la colla pels 55? En tot cas, sembla que els espectadors van trobar el capítol de dijous molt interessant perquè les audiències han deixat uns resultats d’allò més impactants.
Segons les dades que ha registrat Kantar Media, l’empresa que s’encarrega del mesurament de les audiències en l’àmbit estatal, l’episodi de Com si fos ahir aconsegueix un pic d’audiència molt bo i supera el programa Cuines, un dels espais que difícilment queden per darrere de la sèrie de sobretaula. Com han quedat els registres? El Comsi ha aconseguit 247.000 espectadors de mitjana i una quota de pantalla de 23,4%. Una xifra altíssima que supera la recepta del Cuines, que va quedar-se amb unes dades molt bones però per sota de capítol: 216.000 espectadors de mitjana i 19,4% de quota de pantalla.
Què han fet les altres cadenes?
Molt per sota queden les alternatives i els programes de les cadenes estatals. La 1 amb el programa Directo al grano que coincideix en una franja amb el Comsi, ha registrat 68.000 espectadors de mitjana i un 6,7% de share. Per darrere queden El tiempo justo a Telecinco amb un 3,2% de share, Zapeando amb un 4,1% o el programa Todo es mentira amb un 6,9%. La sèrie de sobretaula d’Antena 3, Sueños de libertad, millora, però no s’acosta gens als amics de la colla, aconseguint 80.000 espectadors de mitjana i un 7,6% de share.
Quines trames han fet elevar l’audiència de ‘Com si fos ahir’?
Ara bé, que ha pogut passar per viure aquest fenomen en les audiències? Hi ha dues trames que van ser molt destacades en el capítol de dijous. D’una banda, el comiat de la Diana, interpretada per la Mercè Arànega. La madrastra de l’Ivan (Roger Coma) ha completat el seu objectiu, amb més pena que glòria, d’unir els seus dos fills abans d’anar-se’n a viure a Malàisia. El cas és que aquesta nova germanor ha estat una estafa, almenys per part de la Nina. La seva filla ha interpretat un bon paper per fer creure que ara no es quedaria tota sola i tindria l’Ivan com a suport. Tot i que l’home sí que creia que era real, la Nina ha estat sincera un cop la Diana ha entrat dins el taxi per anar a l’aeroport: ho ha fingit tot i no necessita un germà gran. Veurem si en algun altre moment els tornem a veure units.
L’altra gran escena del capítol i una notícia inesperada és l’adeu -temporal- del Salva (Ernest Villegas). Podríem dir que ha protagonitzat una de les trames més truculentes i dures de la novena temporada de la sèrie. Era un dels personatges modèlics, sempre assenyat i defensor de les injustícies que, en un gir de guió, ha demostrat una cara oculta. El cas de l’abús de poder contra l’Aina (Tai Fati), una jove estudiant del màster, l’han allunyat de totes aquelles persones que s’estima i ara, veient que arribaran les conseqüències legals de tot plegat, ha decidit anar-se’n una temporada a treballar a Madrid. La seva conversa amb la Marta (Sílvia Bel) ho ha deixat ben clar i, tot i que el seu retorn a Barcelona és una possibilitat, caldrà esperar per saber com i quan veurem el Salva de nou.
Sigui com sigui, han estat dues trames molt potents i ara que s’acosta el final del primer trimestre de la sèrie de TV3, els espectadors estan ben enganxats a la pantalla per saber què passarà en l’últim capítol abans de l’aturada de les emissions. Aconseguiran un nou pic d’audiència? Tot està per veure.