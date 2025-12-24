Arnau París triomfa com a presentador del Cuines de TV3 i també com a tertulià d’Els Teloners, un programa de RAC1 que serveix per conèixer-lo una mica millor. Aquí treu a la llum anècdotes ben curioses sobre la seva vida, el que ha tornat a fer en unes declaracions que han fet molta gràcia. La història que ha compartit? Del dia que gairebé arriba a les mans amb un company de feina per culpa d’una panera de Nadal. Fa uns anys, el xef treballava en una empresa que van tenir el detall de regalar-los uns lots molt complets amb ampolles de fi, bons formatges i un gran pernil a cadascú.
Era una caixa grossa, una caixa gran d’aquells que dius Ep! Que hi ha pernil: “Com que érem bromistes, vam esperar que un company que era nou marxés una estona de l’oficina i vam obrir el lot sense que ell ho sabés. Vam obrir el seu lot, vam treure’n el pernil i el vam tornar a tancar. Vam muntar les brides i el vam deixar abans de marxar cap a casa”.
L’endemà, el noi va arribar i va dir a tothom que li havia semblat estrany que la panera fos tan grossa per a tan poca cosa: “Amb tot això, al costat de la impressora hi havia un flamant pernil… que era el seu. I algú va tenir la brillant idea, a les dotze del migdia, d’aixecar-se i dir que al proveïdor que ens enviava les paneres li sobrava un pernil i ens havia dit que ens el podíem rifar entre tots. Vam muntar una rifa amb el pernil del paio, vam començar a repartir números per l’oficina i, és clar, imagina’t la cara de tothom que ho sabia“. L’Arnau ha explicat que van pactar que li toqués a ell endur-se el pernil i, és clar, va posar-se molt content. Tant, que el va convertir en una mena de saxofon i anava per l’oficina tocant-lo i imitant el so de l’instrument.
El noi estava convençut que era el seu dia de sort, així que va gastar-se 100 € en loteria. Dos dies després, va tornar a presumir de pernil i la cap va acabar esclatant: “Aquesta gent t’ha enganyat”, li va dir abans d’explicar-li tota la història del robatori del pernil: “I llavors, bé… Gairebé amenaces reals de Us trencaré la cara. Em sap greu, jo demano perdó públicament avui“.
Arnau París i una manera de posar les banyes
En un altre moment de la seva intervenció, el cuiner ha parlat d’una història que ha conegut a través d’un amic seu. Sembla que hi ha gent que ha portat l’art de l’engany a un altre nivell i amaga les proves de la infidelitat a Google Dots: “He sentit com que fa servir el Google Dots compartit com a xat per tenir-ho ocult de parelles. Sí que és rebuscat, evidentment, però perquè la gent que fot les banyes és gent rebuscada que va a buscar l’alternativa… Com que els WhatsApps, a vegades hi ha parelles que els controlen i tal, hi ha gent que crea un Google Docs i posa un nom en clau com Guions d’Els Teloners perquè l’altra no sospiti i allà es diuen marranades“.
Aquest document en línia disposa de micròfon, pots penjar fotografies i permet que la parella no desconfiï si veu que és un document de la feina: “Si veus que té aquell títol, que no t’interessa, doncs no hi entres“. No deu ser fàcil enganyar la parella i evitar que t’enxampin: “Suposo que posar les banyes deu ser una feina molt complicada. Jo la gent que ho fa, no et diré que em trec el barret, però deuen trencar-se molt el cap per evitar que la parella se n’assabenti. L’expressió de trencar-se les banyes deu venir d’aquesta gent que enganya i després es trenca les banyes per saber com fer-ho”.
