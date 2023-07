Els 8 cognoms catalans d’Arnau París en el ‘Zona Franca’ més divertit

Arnau París va protagonitzar una de les entrevistes més esbojarrades i divertides del Zona Franca. Estrella del Cuines i guanyador de Masterchef, la seva vida va canviar radicalment quan va decidir deixar enrere els viatges que feia per Espanya per vendre aixetes. Sempre ha dit que era un bon comercial i que es guanyava bé la vida, fins al punt que va reconèixer a la Danae Boronat que cobrava més abans que ara que treballa a televisió. D’aquesta intervenció en el late night de TV3 van extreure’s molts titulars, entre ells la confirmació que el xef té vuit cognoms catalans.

En va presumir, és clar: “Tinc vuit cognoms catalans, sí. Això t’ho ha dit Google, oi?”, etzibava en una nova clatellada simpàtica a la presentadora. I quins són aquests cognoms? “Arnau París Masip Tarrès Olivet Abelló Marçà Olivet“, assegurava. És conscient que sempre sobta que tingui dos cognoms iguals i, per això, va avançar-se al comentari àcid: “No hi havia incest, no n’hi va haver”. Davant d’aquesta confirmació de bona catalanor, li va preguntar si li agradaria que li oferissin ser conseller. Ell va tenir clara la resposta: “No, mai de la vida. No m’agrada això de donar consells”.

La bona sintonia amb la periodista va ser una constant, ja des del principi quan li va regalar un paquet d’espècies curioses que fa amb un parell de socis. A la Danae no li va agradar perquè el packaging estava en anglès i castellà: “Molt malament això”, va retreure-li. Ell va voler defensar-se tot assegurant que tenia un altre model amb temàtica del Barça i tot en català.

Arnau París ha portat un regal a la Danae Boronat | TV3

Marc Ribas retreu a l’Arnau París que no sigui polit al Cuines

El Marc Ribas li va voler enviar un missatge, un vídeo que va fer mola gràcia perquè criticava que li deixés el plató del Cuines molt brut. Com ha respost l’eixerit de l’Arnau? “Li vaig posar bona voluntat a l’hora de netejar, però no tots tenim un tríceps i un trapezi tan forts com els teus. El Marc té més experiència i és cert que no soc tan polit com ell”.

A l’Arnau li encanta veure’s a televisió i així ho va reconèixer. Ara que és famós i la gent el reconeix pel carrer, lliga més? “Lligo diferent. És veritat que abans havies de picar més pedra i ara la pedra et ve a picar a casa. Si ets famós, tens més opcions de lligar i has d’escollir si ho vols materialitzar o no”, reconeixia visiblement avergonyit i amb ganes de canviar de tema. Una entrevista divertida que ha aconseguit ser considerada com una de les millors de tota la temporada.