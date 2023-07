‘Crims’ tindrà un videojoc: tots els detalls de la nova aposta de TV3

Els fans de Crims tindran una versió jugable en format videojoc a principis de l’any vinent. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha anunciat un pla estratègic nou amb sis grans idees amb què volen convertir-se en un agent amb pes dins de l’univers dels videojocs en català. Un de cada dos catalans asseguren que juguen a videojocs com a mínim una hora al dia, així que aquesta és una bona finestra per connectar amb els nous públics i els nous hàbits de consum.

El primer gran projecte que han presentat és el videojoc de Crims, que volen fer coincidir amb l’estrena de la cinquena temporada el pròxim mes de febrer. El coproduiran conjuntament amb una empresa prestigiosa del sector amb seu a Igualada, Cubus Games, a qui han deixat clar que no volen que el videojoc sigui un producte de merchandising més. S’anomenarà Crims i casos oberts i estarà disponible per a ordinador, mòbils i tauletes.

Aquí els usuaris no jugaran amb casos reals, sinó ficcionats: “Volem oferir reptes intel·lectuals per a viure una experiència completa. No coneixeràs com avança el cas si no ho descobreixes tu mateix i, depenent de com ho facis, obtindràs una millor o pitjor puntuació. Carles Porta anirà apareixent de tant en tant, però no serà l’avatar del personatge principal. Es podran jugar a diferents casos i també a minijocs”, han avançat en una xerrada aquest migdia.

Primera imatge del videojoc de Crims

Tenint en compte que aquest joc tindrà el segell del 3Cat, les línies vermelles estan marcades: “Vetllarem molt perquè es respecti el català sense faltes d’ortografia, garantirem que no hi hagi violència explícita perquè és impensable que això passi en un videojoc sota el nostre nom. Tampoc no hi haurà vocabulari groller perquè volem que els pares puguin estar 100% tranquils que poden deixar que hi juguin sense problema”, ha assegurat Oriol Boira, el responsable d’Arts Digitals i Videojocs de la CCMA.

La CCMA vol ajudar en la creació de videojocs en català

Rosa Romà, la presidenta de la Corporació, té clar que necessiten poder crear consum a demanda per als joves: “Volem oferir un contingut audiovisual de ficció i, a més a més, permetre que la gent hi participi perquè així serà més interessant i gratificant a nivell d’experiència d’usuari. Dins de la nostra transformació, era imprescindible entrar en aquest univers”.

I què pot aportar TV3 al sector dels videojocs? Consideren que ajudarà la connexió que tenen amb la comunitat que els segueix. A més a més, insistiran en la importància de donar presència a la llengua catalana i al territori en el món dels videojocs: “Hem d’impulsar la llengua catalana i projectar com és Catalunya al món i creiem que podem complir aquests objectius a través dels videojocs. Volem que els joves i també els adults puguin jugar en català”.

Cristina Villà i Font, la directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital de la CCMA, explica que també volen generar continguts que expliquin millora tota l’oferta de videojocs que hi ha en català a través dels Informatius i els programes de TV3 i Catalunya Ràdio: “Ens dedicarem a això durant el pròxim any i mig”. Pel que fa als sis projectes que han pensat per a aquest 2023, en destaquen cinc més enllà de la creació del videojoc de Crims.

Aquests són els cinc projectes que ha ideat la CCMA pel que fa als videojocs

Faran una crida de videojocs en la qual demanaran idees per crear-ne de nous i fer-se amb un forat en el sector: “Busquem una coproducció i hem demanat a les empreses d’aquest món què podem fer perquè volem treballar amb ells. Som a l’inici d’un camí i volem créixer, però si no funciona bé no podem arriscar amb més diners. No volem fer un triple AAA, volem fer un joc competitiu i que funcioni bé”, ha dit Boira.

Un dels elements més importants és la creació dels premis LUDI, una lliga per a estudiants de graus superiors amb què intentaran estimular el talent, mentoritzar-lo, premiar-lo i posar-lo al servei de la ciutadania. Faran una proposta a aquests universitaris i tindran un timing determinat en el qual hauran d’idear un prototip de videojoc interactiu que permeti veure com seria aquest videojoc. Donaran diversos premis, però el més rellevant serà permetre a l’estudiant estar darrere d’una creació amb segell de 3Cat i Game Barcelona.

Un jugador de videojocs al centre de ‘gaming’ Élite de Barcelona | J.P.

Per una altra banda, amb el vertical EVA intentaran connectar amb els joves a través de les xarxes socials i una iniciativa, que sortirà a la llum el setembre, tindrà a veure precisament amb els videojocs. En el laboratori d’innovació digital, a més a més, col·laboraran amb el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC: “Ens han dit que els proposem un repte i que ells crearan una optativa perquè els estudiants desenvolupin la seva creativitat i també facin recerca”, ha dit Boira.

La idea, al final, és anar plegats amb el sector dels videojocs i ajudar a donar visibilitat també a través dels Informatius i els programes de televisió.