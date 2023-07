‘Crims’ tendrá un videojuego: todos los detalles de la nueva apuesta de TV3

Los fans de Crims tendrán una versión jugable en formato videojuego a principios del año próximo. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha anunciado un plan estratégico nuevo con seis grandes ideas con las que quieren convertirse en un agente con peso dentro del universo de los videojuegos en catalán. Uno de cada dos catalanes aseguran que juegan a videojuegos como mínimo una hora en el día, así que esta es una buena ventana para conectar con los nuevos públicos y los nuevos hábitos de consumo.

El primero gran proyecto que han presentado es el videojuego de Crims , que quieren hacer coincidir con el estreno de la quinta temporada el próximo mes de febrero. Lo coproducirán conjuntamente con una empresa prestigiosa del sector con sede en Igualada, Cubus Games, a quien han dejado claro que no quieren que el videojuego sea un producto de merchandising más. Se llamará Crims i casos oberts y estará disponible para ordenador, móviles y tabletas.

Aquí los usuarios no jugarán con casos reales, sino ficcionats: «Queremos ofrecer retos intelectuales para vivir una experiencia completa. No conocerás cómo avanza el caso si no lo descubres tú mismo y, dependiendo de cómo lo hagas, obtendrás una mejor o peor puntuación. Carles Porta irá apareciendo de vez en cuando, pero no será el avatar del personaje principal. Se podrán jugar a diferentes casos y también a minijuegos», han avanzado en una charla este mediodía.

Primera imagen del videojuego de Crims

Teniendo en cuenta que este juego tendrá el sello del 3Cat, las líneas rojas están marcadas: «Velaremos mucho para que se respete el catalán sin faltas de ortografía, garantizaremos que no haya violencia explícita porque es impensable que esto pase en un videojuego bajo nuestro nombre. Tampoco habrá vocabulario grosero porque queremos que los padres puedan estar 100% tranquilos que pueden dejar que jueguen sin problema», ha asegurado Oriol Boira, el responsable de Artes Digitales y Videojuegos de la CCMA.

La CCMA quiere ayudar a la creación de videojuegos en catalán

Rosa Romà, la presidenta de la Corporación, tiene claro que necesitan poder crear consumo a demanda para los jóvenes: «Queremos ofrecer un contenido audiovisual de ficción y, además, permitir que la gente participe porque así será más interesante y gratificante a nivel de experiencia de usuario. Dentro de nuestra transformación, era imprescindible entrar en este universo».

¿Y qué puede aportar TV3 al sector de los videojuegos? Consideran que ayudará la conexión que tienen con la comunidad que les sigue. Además, insistirán en la importancia de dar presencia a la lengua catalana y en el territorio en el mundo de los videojuegos: «Tenemos que impulsar la lengua catalana y proyectar cómo es Cataluña en el mundo y creemos que podemos cumplir estos objetivos a través de los videojuegos. Queremos que los jóvenes y también los adultos puedan jugar en catalán».

Cristina Villà i Font, la directora de Innovación, Investigación y Estrategia Digital de la CCMA, explica que también quieren generar contenidos que expliquen mejora toda la oferta de videojuegos que hay en catalán a través de los Informativos y los programas de TV3 y Catalunya Ràdio: «Nos dedicaremos a esto durante el próximo año y medio». En cuanto a los seis proyectos que han pensado para este 2023, destacan cinco más allá de la creación del videojuego de Crims .

Estos son los cinco proyectos que ha ideado la CCMA en cuanto a los videojuegos

Harán un llamamiento de videojuegos en el que pedirán ideas para crear de nuevos y hacerse con un agujero en el sector: «Buscamos una coproducción y preguntamos qué podíamos hacer para trabajar con ellos. Estamos en el inicio de un camino y queremos crecer, pero si no funciona bien no podemos arriesgar con más dinero. No queremos hacer un triple AAA, queremos hacer un juego competitivo y que funcione bien», ha dicho Boira.

Uno de los elementos más importantes es la creación de los premios LUDI, una liga para estudiantes de grados superiores con la que intentarán estimular el talento, mentorizarlo, premiarlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Harán una propuesta a estos universitarios y tendrán un timing determinado en el que tendrán que idear un prototipo de videojuego interactivo que permita ver cómo sería este videojuego. Darán varios premios, pero el más relevante será permitir al estudiante estar detrás de una creación con sello de 3Cat y Game Barcelona.

Un jugador de videojuegos en el centro de ‘gaming’ Élite de Barcelona | J.P.

Por otra banda, con el vertical EVA intentarán conectar con los jóvenes a través de las redes sociales y una iniciativa, que saldrá a la luz el septiembre, tendrá que ver precisamente con los videojuegos. En el laboratorio de innovación digital, además, colaborarán con el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia de la UPC: «Nos han dicho que les propongamos un reto y que ellos crearán una optativa para que los estudiantes desarrollen su creatividad y también hagan investigación», ha dicho Boira.

La idea, al final, es ir juntos con el sector de los videojuegos y ayudar a dar visibilidad también a través de los Informativos y los programas de televisión.