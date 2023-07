Eduard Farelo acompaña a los telespectadores de TV3 cada mediodía desde hace seis años, cuando empezó a interpretar el papel de Miquel en Com si fos ahir . El actor tiene una larga trayectoria en televisión, en el teatro y en el doblaje, una vida dedicada a la interpretación en que ha conseguido muchos fans. A muchos de ellos les interesa conocer más detalles de su vida privada, un aspecto del que ha hablado en una entrevista reciente en el Planta Ba ixa. Pocos saben, por ejemplo, que la exitosa artista Bad Gyal es una de sus hijas, por ejemplo.

Asegura que Miquel no tiene nada que ver con él y que está «muy alejado» de su personalidad. Eso sí, le cae bien porque considera que tiene un buen fondo: «No sabe afrontarse a sus sentimientos ni enseñarlos demasiado, lo que está bastante lejos de mí y me gusta porque hace que me plantee las cosas. Es un t ío que tiene una falta de inteligencia emocional, mientras que yo lo he tenido muy cubierta porque siempre he estado rodeado de mucha gente. Vengo de una familia numerosa y la mía ahora también lo es… La cuestión sentimental la tenemos muy colocada».

Farelo tiene cuatro hermanos y él ha tenido cinco hijos, cuatro chicas y un chico: «No he hecho demasiados planteamientos en mi vida, los niños han ido viniendo y los hemos ido recibiendo». Su familia ya provenía del mundo artístico, teniendo en cuenta que sus padres se conocieron en el Instituto del Teatro: «Mi padre iba allí a ligar, mientras que ella realmente quería ser actriz. Mi padre nunca se dedicó profesionalmente, mientras que mi madre tuvo que dejarlo cuando se casaron. Ahora bien, supongo que mi interés por este oficio viene de allí».

Bad Gyal es hija de Eduard Farelo | TV3

Tres de sus hijas también empiezan a ser conocidas en el mundo musical, hasta el punto que una de ellas, como decíamos, es la exitosa mundialmente Bad Gyal: «Alba, Greta e Irma (Mushkaa artísticamente) están abriéndose puertas y está muy bien. Somos un poco la familia Flores, pero ha salido así. Lo único que yo he hecho ha sido darles libertad para escoger hacer lo que quisieran hacer. Quiero que sean felices haciendo lo que hacen. Sufro por ellas porque yo viví una cosa similar en cuanto a la exposición, pero no existían las redes sociales. Ahora tienen que enfrentarse a esto constantemente, con gente que las critica de manera ofensiva. Ellas tienen una coraza puesta, por eso. No quiero que pierdan la sensibilidad».

Eduard Farelo, muy contento de haber actuado en Nissaga de poder y Com si fos ahir

Ha alabado el Com si fos ahir : «Este es un producto muy próximo al espectador, que lo hacemos corriendo porque tenemos que rodar muchas cosas, pero se intenta trabajar al máximo y que esté enganchado a la realidad. De vez en cuando, tocamos temas que afectan a la sociedad y llevamos a una pequeña reflexión aunque el objetivo sea entretener la gente después de comer». El teatro le gusta mucho, por lo que dice que le gusta hacer un proyecto al año como mínimo. No le es fácil compaginar este trabajo con las grabaciones de TV3, pero cree que es vital saber aprovechar el tiempo libre: «Son muchas horas de trabajo, menos que el fin de semana sé desconectar».

¿Cuál es el papel que más lo ha marcado? Él cree que el que hacía a Nissaga de poder : «Yo aprendí a ser actor en aquella serie. Tuvieron mucha paciencia conmigo porque lo hacía francamente mal. Estaba muy verde y trabajar tantos años junto a gente tan buena me ayudó. Yo tendría unos veintitrés años y, hasta entonces, solo había hecho teatro de aficionado. Me ha tocado la lotería porque de aquella historia, ahora estamos aquí».

Eduard Farelo vista el Planta Baixa | TV3

¿Piensa en la jubilación? Solo tiene 52 años, pero ha dejado caer que cree que la gente de su generación ya ha tenido tiempo de explicarse: «Creo que la gente que marque el discurso ahora tiene que ser más joven y con más empujón porque el mundo cambio a una velocidad…».