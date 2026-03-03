Eduard Farelo ha sido uno de los actores de doblaje más reconocidos en Cataluña, de la misma manera que ahora interpreta uno de los papeles más queridos de Com si fos ahir de TV3. En la entrevista que ha concedido a La turra de 3Cat, ha hablado de su papel como padre de familia numerosa, ya que ha tenido cinco hijos, dos de las cuales son cantantes tan reconocidas como Bad Gyal y Mushkaa. Muy feliz de que tengan a su madre como mánager, aplaude verlas «tranquilas» y con la cabeza «amueblada». No le ha sorprendido el éxito de su hija, Alba, que ya se indignaba cuando él criticaba las canciones de reggaetón que ponía en el coche: «Recuerdo las primeras canciones de Daddy Yankee y de tener grandísimas discusiones con mis hijos diciéndoles que se fijaran en la letra de esas malditas canciones. Me decían que no entendía nada… y ahora mi hija es Bad Gyal».

Ha aplaudido la figura «visionaria» de Bad Gyal, una de las primeras chicas en atreverse a hacer reggaetón. ¿Lo que más le ha costado? «La hipersexualización de las letras» o «el pantalón corto» con el que hizo su primera actuación en el Sònar: «Después he ido aprendiendo que esa era su elección, el camino que quería tomar. Yo he sido bastante dócil a nivel profesional, y el punto de rebeldía de Alba de hacer las cosas como le han dado la gana ha sido una lección a nivel artístico».

La historia de amor de Eduard Farelo y la madre de sus hijos

Eduard Farelo conoció a su mujer cuando trabajaba en un estudio de doblaje. La hermana de Eva era una de las productoras y, tan pronto como lo conoció, tuvo claro que podía llevarse muy bien con ella: «Me insistió mucho en que debía quedar con ella, que estaba convencida de que nos entenderíamos. Me enseñó un par de fotos y pensé que era la mujer más guapa del mundo. Ciertamente, nos entendimos en la primera cena… y aquí seguimos«.

Sus hijos han aplaudido públicamente la historia de amor de sus padres, la que tienen como el ideal de las relaciones. Son su inspiración, un gran referente: «Su madre y yo nos hicimos un propósito, que era que no estaríamos ni un día juntos sin quererlo estar. Empezamos muy jóvenes y hemos encauzado nuestra relación siempre. Si nuestra relación tiene que acabar, acabará bien porque los dos hemos tenido esa conciencia». «Hemos hecho un viaje juntos que hemos disfrutado mucho y nos hemos acompañado muy bien el uno al otro porque cada uno tiene su espacio de vida y como pareja hemos sabido hacerlo lo suficientemente bien para estar juntos 30 años. Podemos hablar de un éxito y creo que un consejo es que nunca nos hemos ido a dormir sin arreglar la discusión antes, tener los mismos valores y esforzarse».

«Mis hijos enfocan las relaciones de otra manera, ahora que se habla de relaciones líquidas y a veces se les tiene que decir que no nos tomen como referencia porque están viviendo una situación diferente. ¿Por qué debe aguantar una relación de pareja si no te apetece?», ha explicado.

Eduard Farelo recuerda los inicios de Bad Gyal en la música | Youtube

Hace más de 30 años que están juntos y han formado una familia numerosa con cinco hijos. No era su idea inicial, pero, tener tantos: «Llegó Alba de un rebote extraño, llegó Paula de un rebote extraño… llegó Bruno y las gemelas fue un susto porque nos asustamos. Nos daba miedo porque no sabíamos cómo podríamos mantener una casa con cinco criaturas porque no veníamos tampoco de familias de gran red. No hemos heredado pisos, ella venía del Raval y yo de Nou Barris. Y yo era actor«.

Si volvieran a ser jóvenes, cree que harían las cosas diferentes. ¿Qué cambiaría? Sobre todo, que ella hubiera tenido que dejar su trabajo para poder encargarse de la gestión familiar mientras él tenía un montón de trabajo. Él ha intentado ser un padre «presente» y «absolutamente comprometido con el día a día de la familia». No obstante, es consciente de que ella tuvo que sacrificar mucho más que él. Ahora que ella trabaja como su mánager, él ha bajado un poco el ritmo para compensar. Ambos están pendientes de las hijas para intentar evitar que pierdan la cabeza: «Les he insistido mucho porque es tan fácil… he visto a mucha gente perder la cabeza a mi alrededor. Y también he sido pesado insistiendo en que debían entender que las cosas suben y luego bajan. Llegará un momento en que su carrera decaerá y deben estar preparadas porque eso no significa que tengan menos valor«.

De los cinco hijos, hay dos que destacan con mucha más fama que los demás. Gestionar que los demás no se sientan menospreciados no es fácil, reconoce Eduard Farelo: «Es muy complicado y creo que a veces no lo hacemos del todo bien, eso de dar el mismo espacio a todos los hijos porque de repente llega Irma con un macroproyecto que nos cuenta y con Alba… eso genera tensión, claro, y eso que son muy respetuosos». «No es fácil hacerles entender que todos son igual de válidos, aunque no tengan una carrera tan grande. Pero me da igual a qué se dediquen y el éxito que tengan. Triunfar tan pronto es complejo y es muy condicionante. A veces les digo que ojalá fueran todos farmacéuticos«, ha añadido. Y es que él no quería que se dedicaran al mundo del famoseo: «Cuando Alba tenía 7 o 8 años se hizo un musical que se llama Annie, ella estaba por allí cantando y haciendo el tonto y el productor la vio y estuvo insistiendo durante días para que fuera a una audición. Yo le dije que ni loco. Y no te imaginas las veces que me han dicho que necesitaban unas niñas para hacer doblaje y yo me he negado siempre. Yo he querido que mis hijos fueran niños y después ha resultado al contrario. Creo que si me hubiera puesto pidiéndoles que se dedicaran a la actuación, probablemente no se habrían dedicado», ha dicho.

El actor concede una entrevista muy sincera | Youutube

De hecho, tampoco quería que la hija dejara los estudios de Diseño de Moda para hacerse cantante: «Recuerdo un día, cuando estaba de exámenes en primero de carrera, que me dijo que grabaría un vídeo en casa haciendo un cover de Rihanna. ¿Ahora tienes que grabar un vídeo?, le dije. Menos mal que no me hizo caso…».