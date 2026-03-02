TV3 ha preparado un mes de marzo muy fuerte con estrenos que esperan que atraigan la atención de los televidentes con ganas de novedades. La fecha que marcará mucha gente en el calendario es el 16 de marzo, cuando llegue el primero de los siete nuevos capítulos de Crims que tendrán el engaño como hilo conductor. Al día siguiente, el martes 17, llegará a la plataforma la tercera temporada de Jo mai mai. La serie adolescente de 3Cat de la casa rural de Les Guilles añade nuevas tramas, con el miedo y el matrimonio como dos de los temas principales. Los personajes tendrán que enfrentarse al temor de no ser engañados, de no ser amados, de no cumplir las expectativas y de no ser aceptados. Además de los actores de las otras temporadas, se suman caras nuevas que sorprenderán al espectador.

Documentales y periodismo de denuncia, este mes de marzo en 3Cat

Además, el 24 de marzo estrenarán una serie documental sobre el encubrimiento de los abusos a menores con muy buena pinta. La fugida, veritats ocultes da continuidad al anterior documental para profundizar en todo lo que se sabe sobre los abusos sexuales a menores que habrían tenido lugar en escuelas religiosas y la impunidad que han tenido muchos de los agresores. TV3 emitirá una versión unitaria dentro del programa Nits sense ficció y, en la plataforma, se podrá ver en formato de serie de tres capítulos.

Y si hablamos de periodismo de denuncia, también podemos hablar de la llegada de la segunda temporada de Dones en lluita. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, se emitirá el primer capítulo de este documental que cuenta historias de resistencia, activismo y superación de mujeres que se arriesgan para defender derechos en retroceso en todo el mundo. Después de uno de los testimonios de la primera temporada, un año después presentarán un avance de la segunda con el testimonio de Manal Tamimi, una palestina de Cisjordania que ha hecho de la resistencia contra la ocupación de Israel el motor de su vida. Se estrenará el 2 de marzo en la plataforma y, en TV3, el domingo 8 de marzo. Los cuatro capítulos más que completarán esta temporada están previstos para el otoño.

La fugida, una de les estrenes d’aquest març | TV3

Diu U, una de las series revelación de este marzo

La ficción tendrá un título destacado que será Dia U, una producción muy ambiciosa de seis capítulos de Amazon Prime y 3Cat que explora la relación entre la tecnología y la humanidad en la era digital a través de una historia ambientada en el Mobile World Congress. Grabada en Barcelona, cuenta con Álex González y Alba Planas como actores principales, pero también participan Ivan Massagué, Jordi Mollà o Mireia Oriol.

‘Dia U’, una de les ficcions més potents del març

Roger Escapa vuelve con L’eclipsi, el formato de entrevistas a famosos que tendrá personajes tan conocidos como Dulceida, Enric Auquer, Kika Nazareth y Abraham Orriols. Con una estética renovada y novedades que prometen conversaciones inesperadas y momentos para el recuerdo.

También hay buenas noticias para los fans de los perros, ya que el 26 de marzo se estrenará la tercera temporada de Cita bestial en la plataforma. Candela Figueras presenta un programa que se convierte en un gran escaparate de la adopción responsable de animales, lo que combina el entretenimiento y el relato de no ficción para acompañar a familias que quieren acoger un perro. En esta ocasión, habrá ocho episodios con novedades como una adopción de gatos, el proceso de un perro de asistencia para una chica sorda o animales rescatados en situaciones límite.

Cita Bestial estrena nous capítols | 3Cat

Uno de los titulares de este avance tiene un nombre propio y es el de Berta Aroca. Con Sí a tot, protagoniza el videoblog de EVA nuevo en el que se adentrará en un universo cultural y profesional que de entrada le será ajeno. Vencerá el miedo a volar, aprenderá a tatuar, formará parte de una colla sardanista… toda una serie de retos que puede gustar a sus fans porque mostrará facetas desconocidas de la joven.