Dulceida ha sido la gran triunfadora del mes de abril si miramos los resultados que ha obtenido 3Cat este mes de abril. En su primera semana en la plataforma, La gran cita ha aterrizado con mucha fuerza porque ha tenido casi 240.000 reproducciones. Es una cifra buenísima que deja claro que había ganas y curiosidad de ver a la influencer haciendo de presentadora por primera vez y en catalán. Solo había los tres primeros capítulos, pero han sumado cerca de 57.000 reproducciones por capítulo y eso es muy positivo para el dating.

La entrada ha sido fuerte porque el programa de citas se sitúa en el tercer lugar del ranking en su primer mes, pero es que superar Crims y Com si fos ahir es prácticamente imposible. El programa de true crime de Carles Porta continúa imbatible y encabeza la clasificación de emisiones con reproducciones a la carta. Además, con una diferencia abismal porque este contenido -el más consumido del mes- ha alcanzado la buenísima cifra de 180.000 reproducciones por capítulo mientras que la serie diaria se queda con 72.000.

La película El 47 ha escalado hasta el cuarto lugar (47.000) y se queda cerca El paradís de les senyores (37.000) y las galas de Eufòria (28.000). No podemos olvidar los nuevos capítulos de Jo mai mai, los gags de Polònia y los nuevos capítulos de Joc de cartes.

Crims triunfa durante el mes de abril | 3Cat

El fútbol, el contenido más consumido en directo en 3Cat

Y en cuanto a las emisiones en directo a través de la plataforma, ¿cuáles han sido los programas más vistos? Pues, un mes más, es el fútbol el gran triunfador en este campo. El fútbol ha repetido como el contenido más consumido en directo y ocupa las 10 emisiones más vistas del mes.

Entre las emisiones más vistas, podemos destacar el partido Barça-Madrid de cuartos de final de la Champions con 132.023 reproducciones. También han ido muy bien las transmisiones de La TdT del Atlético de Madrid-Barça, la de la Champions, la ida del mismo partido, el Atlético de Madrid-Barça de la Liga y el Barça-Espanyol, con 56.773.

Bola de drac continúa siendo un gran éxito | 3Cat

Y, finalmente, si miramos los contenidos de catálogo tampoco hay sorpresa. Bola de drac lidera el universo con la cifra espectacular de 350.000 reproducciones mensuales. El cor de la ciutat gana la medalla de plata y, Merlí, en tercera.