Crims gusta mucho. En la emisión de este lunes, el programa de Carles Porta volvió a ser líder de audiencia con un excelente 20,1% de share que demuestra que sigue siendo un caso de éxito. Casi 400,000 personas sintonizaron TV3 para descubrir qué caso habían elegido en esta ocasión, todo un éxito que vuelve a dejar la competencia a mucha distancia. Solo hace falta ver que El Hormiguero logró menos de la mitad de televidentes, un 8,4%, o que la entrevista a Quevedo de La Revuelta se quedó en un 7,6% de cuota de pantalla.

Pero hablemos del programa en sí. La víctima se llamaba Rafael Mora, un banquero que trataba con morosos en una oficina de Roses. En esta reconstrucción, hemos ido desgranando una historia que tenía una parte mucho más personal de lo que parecía en un principio. Era el verano de 2009 cuando el hombre comenzó a recibir mensajes amenazadores, lo que le dio alas para advertir a la familia que podía estar en peligro. Uno de los testimonios que han conseguido es su hermano, que recuerda perfectamente la llamada que recibió de su cuñada cuando le avisó de que había pasado algo.

Un vecino de Rafael lo había encontrado muerto en el parking de su edificio, con un fuerte golpe en la cabeza. Cuando llegó la policía, rápidamente supieron que el arma homicida había sido la culata de un revólver que habían dejado a pocos metros del cadáver. No había sido un accidente, ya que aquella escena demostraba que había sido una muerte violenta y se encontraron varios elementos -como un mono de trabajo y unos guantes ensangrentados- que hacían pensar que había sido un ataque premeditado.

Semblava bastant evident qui havia matat el treballador del banc | TV3

¿Qué se sabe del caso del banquero asesinado en Roses en 2009?

Este padre de familia divorciado, que se había vuelto a casar con una compañera de trabajo, había comenzado a recibir amenazas de muerte. Uno de los clientes morosos y más problemáticos del banco era Porfirio Fernández, que no podía pagar la hipoteca y lo culpaba a él. ¿La sorpresa? Cuando supimos que era la pareja de la exesposa de la víctima. Cuando lo interrogaron, aseguró que había estado trabajando en el jardín y la mujer corroboró su coartada. Sorpresa sorpresa, los vecinos negaron que estuviera en casa a la hora del asesinato. También era sospechoso que vieran que tenía heridas en la cara y que había hecho una fogata en el jardín donde encontraron restos textiles y de goma. Finalmente, acabaría confesando que lo había matado.

No acababa de cuadrar por qué había tomado una decisión tan tajante. Él tenía una deuda, pero no era culpa del trabajador del banco. ¿Cómo es que había decidido matarlo? Aquí entra el terreno personal, ya que en la investigación acabaron sabiendo que el día antes de su muerte Rafael había confesado a un amigo suyo que tenía cita para cambiar el testamento. ¿Qué quería? Dejar fuera a su exesposa, precisamente, para que no tuviera ningún poder porque veía que le estaba dando muchos problemas. Una exesposa que, recordemos, era la actual pareja de Porfirio.

La cunyada de la víctima aporta el seu testimoni | TV3

La mujer defendió su inocencia, por supuesto, y se presenta en el caso como acusación particular. Ahora bien, el conflicto de intereses era claro y no se lo permitieron. Seis años después, comenzó el juicio y el jurado popular condenó a Porfirio por unanimidad a 16 años de prisión.