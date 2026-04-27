Los fans de Crims tienen otra cita en TV3 esta noche, cuando se emitirá otro episodio del programa de Carles Porta. En esta ocasión, el exitoso formato de true crime nos sitúa en Roses en 2009, cuando el trabajador de un banco llamado Rafael Mora es atacado en el aparcamiento antes de salir de casa.

Por el momento, nos adelantan que la muerte ha sido violenta. La víctima fue golpeada repetidamente con la culata de un arma de fuego que se atasca justo cuando el agresor intenta disparar. Y la cuestión es que este incidente no sorprendió a sus familiares, sorprendentemente, ya que hacía días que Rafael recibía anónimos amenazantes. El título es bastante aclarador, teniendo en cuenta que lo han llamado Una muerte anunciada. ¿Quién lo atacó y por qué? ¿Tiene que ver con su trabajo? Él lo había explicado y lo había advertido. Y, aun así, cuando lo matan, la sensación que queda es que había demasiadas cosas que no se dijeron —o no se quisieron decir— a tiempo.

El banquero fue asesinado en un aparcamiento | TV3

¿Qué más sabemos del caso de Crims de esta noche?

«La historia de la muerte de Rafael es sorprendentemente clara en algunos aspectos, pero terriblemente difusa en otros. Esta oscuridad convive con el dolor de la familia y de todas las personas que se han implicado en el caso: el fiscal, los Mossos, los abogados. Todos comparten la sensación de que, después de tantos años, no se dijo todo lo que se tenía que decir«, explica uno de los guionistas de esta historia. La familia de Rafael Mora no puede quitarse de la cabeza los momentos previos a su asesinato, cuando lamentaba que lo matarían: «Trece años después, el dolor no ha desaparecido».

Se ha aplaudido desde la dirección del programa de la cadena pública que haya habido una valentía especial en la aceptación de la familia Mora de querer hablar con el equipo. Sobre todo de Joan Carles, su hermano pequeño, que siempre decía que haría todo lo posible para poder dar justicia a su hermano.

El asesino usó una pistola para el crimen | TV3

Después del capítulo doble de las últimas semanas, el que trataba sobre el asesinato de un taxista en Lloret de Mar, ahora ofrecen un caso que resolverán en solo una emisión. Esta temporada, que tiene el engaño como hilo conductor, está obteniendo un feedback tan positivo como siempre de los telespectadores. Una audiencia buenísima, líderes y críticas más que positivas que llenan las redes sociales cada lunes por la noche. Todo un éxito, queda claro, que continúa gustando y mucho.