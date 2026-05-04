Para los fans de Crims, no será tan complicado el regreso a la rutina después de tres días de fiesta. Esta noche, TV3 estrena un nuevo capítulo del programa de Carles Porta y eso siempre ayuda a comenzar la rutina. En este caso, será el resultado mortal de una pelea lo que centrará la entrega. El escenario, bastante conflictivo en su momento… la Vila Olímpica de Barcelona.

Debemos situarnos en el año 2000, durante la madrugada del día 1 de abril. Una banda formada por vecinos del barrio de La Mina se esconde entre los coches de un aparcamiento al aire libre mientras esperan una potencial víctima. La mala suerte quiso que Carlos Javier Robledo, de solo 22 años, pasara por allí… y fuera capturado por un grupo con ganas de “salir de caza”. El pobre chico fue asesinado a patadas con una violencia extrema.

A lo largo de este capítulo sabremos que el líder del grupo criminal se llama Valentín Moreno, a quien en aquel momento le faltaban pocas horas para cumplir los 18 años. Ahora sabemos que, años después de aquel suceso, acabaría convirtiéndose en uno de los delincuentes más temidos de la capital catalana.

Barcelona, sacudida por el asesinato de un chico muy joven

Toda la ciudad quedó sacudida después de aquella batalla mortal, ya que quedó atrás la imagen de ciudad segura que quería proyectar Barcelona con las Olimpiadas. La muerte fue muy violenta, hasta el punto que el miedo a salir de noche volvió a las calles.

La Vila Olímpica de Barcelona será el escenario del Crims de esta noche | TV3

Lo más destacable de este caso es que nadie había visto ni oído nada, lo cual no ayudó a que la investigación avanzara rápidamente. De hecho, mucha gente se quedó con la sensación de que no se había hecho justicia aunque las condenas se cumplieron según marcaba la ley. Más de 25 años después, el programa de Carles Porta habla con una familia con una herida abierta tras este crimen tan salvaje e injusto.