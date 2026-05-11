TV3 cerrará, esta noche, la temporada de Crims. Para los fans del true crime habrá pasado rápidamente, unos lunes que eran menos lunes gracias a los casos que había seleccionado el equipo de Carles Porta con el hilo conductor del engaño. El último capítulo tendrá una desaparición misteriosa como inicio, cuando Joaquín denuncia que no sabe nada de su hermano Juan.

Nos situamos en Corbera d’Ebre, en 2007, cuando una familia se rompe de manera repentina. Pronto comienzan a sospechar que puede haber pasado algo grave a este residente de Teruel, ya que Juan no es de los que desaparecen sin decir nada a nadie. La policía busca pistas en su casa, pero no encuentran nada. Sin embargo, sí se darán cuenta de que las finanzas no cuadran porque ven que faltaban muchos dineros en su cuenta bancaria.

Un amor por internet, el causante de la muerte de este vecino de Teruel

Sorprendentemente, sería el amor el causante de su trágico final. Y es que sus problemas habrían comenzado cuando Juan conoció a una chica por internet a través de un antiguo sistema de mensajería, por donde estuvieron hablando un tiempo antes de quedar un par de veces. Alguien habría querido poner fin a esta historia de amor, ya que terminaron asesinándolo a tiros. Esto no se sabría hasta unos meses después, ya que el crimen quedó oculto un tiempo tras una hipotética desaparición voluntaria.

El caso se cerró rápidamente, pero una confidencia habría sacado a la luz que en realidad allí había habido un plan premeditado para matar a Juan. La prensa ni se había enterado de aquella desaparición, sobre todo porque el caso se archivó muy rápido. Sin embargo, la familia insistió y continuó aportando pistas a la Guardia Civil. La jueza no vio indicios de criminalidad, pero un año después sería una unidad de los Mossos quien acabaría descubriendo una noticia que lo cambiaría todo.

De què anirà l’últim capítol de Crims de la temporada | TV3

«Esta es la historia, pues, de un hombre que conoció a alguien por internet antes del auge de las redes sociales y de las estafas sentimentales, se ilusionó y terminó teniendo un final trágico«, nos adelanta uno de los guionistas. ¿Otros ingredientes de este caso? Un secreto familiar enterrado durante un año y una serie de robos en las Terres de l’Ebre que, curiosamente, acabaría ayudando a resolver un caso destinado a quedarse en un gran interrogante.