TV3 estrenará, esta noche, la nueva temporada de Crims. En el gran preestreno que han organizado en los cines Aribau, un Carles Porta pletórico ha promocionado ante los periodistas los ocho casos «espectaculares» que han preparado con el engaño como hilo conductor. De todos ellos, solo el del taxi será doble; así que nos esperan siete historias nuevas «y muy oscuras» que engancharán a los fans de uno de los formatos más exitosos de la casa. Que hayan creado más de 300 horas de true crime es todo un récord y lo ha destacado varias veces, pero es que con estos serán 62 capítulos de un producto televisivo «difícil y muy bien hecho«.

Una hora antes de la emisión de los dos primeros capítulos, los que han podido ver en exclusiva un puñado de fans, la multitud que se congregaba a las puertas llegaba casi a un millar. Nervios, tensión y ganas de averiguar qué asesinatos han elegido para esta ocasión. Como es habitual, desde el canal intentan mantener el misterio y solo nos han chivado un par de títulos. El primero, el del estreno, con el asesino de la pandemia como protagonista. Pero también encontraremos un taxista asesino u otro de violencia machista en Mollet, en el que ha sido la familia quien ha pedido que hiciéramos un Crims para que la hija del matrimonio pudiera quedarse con la versión más neutra -y no sesgada- de la muerte de la madre a manos del padre: «Este era el reto».

Carles Porta es consciente de que hay mucha expectación ante los capítulos de Crims, convertido ahora en todo un fenómeno. Tiene claro que no habrían conseguido llegar a tanta gente si no trabajaran tantísimo cada capítulo: «Podemos estar uno, dos o tres años detrás de cada historia. Y si hemos llegado tan lejos es porque lo hacemos desde la elegancia y no desde el sensacionalismo o la sangre«. El presentador asegura que, en este programa, apelamos a las emociones primarias de la gente con verdad y también fuerza. No son fáciles de construir y han de rehacer cada episodio «varias veces» mientras la gente clama que quiere más y más historias: «Quizás el error ha sido hacer demasiados capítulos cada año, pero la cosa es que hemos sabido industrializarlo sin perder el rigor«.

Carles Porta aporta els detalls dels pròxims capítols de Crims | J. N.

Crims ha hecho historia en la televisión y no puede estar más orgulloso: «Creo, sinceramente, que Crims es de los mejores programas que pueden verse en este mundo y lo digo yo, que consumo mucha televisión, y lo digo sin necesidad de falsa modestia«. Ha querido aplaudir, desde esta rueda de prensa, el trabajazo que hace su equipo «excepcional» y el apoyo que reciben desde el canal público: «Trabajamos en una casa como TV3 que nos ha tratado muy bien y eso nos empuja. Hacemos este programa desde la televisión y la radio públicas del país y yo soy muy de este país. Mi madre ve TV3 y eso, es algo que nos aproxima».

Que los siete casos tengan que ver con un engaño no ha sido buscado, simplemente se ha dado así y explica que han encontrado adecuado enfocarlo desde este elemento transversal como un buen claim de comunicación. También como elemento para reflexionar, dice, ya que todos vivimos engañados: «Por suerte, no todo el mundo acaba matando… pero sí, la gente que ha sido víctima de estos crímenes ha sufrido más engaño de lo que tocaría en una sociedad normal y civilizada«. De hecho, Carles Porta ha aplaudido que desde el programa hayan construido un altavoz donde las familias de las víctimas encuentran apoyo: «En esta sociedad, no sabemos tratar a las víctimas y sus familias. Siempre pensamos que algo habrán hecho o acabamos estigmatizando a sus familiares, que acaban sintiéndose observados y no precisamente en positivo. Nosotros, sin embargo, escuchamos y no juzgamos; les acompañamos en el relato».

También se encuentran con familiares que quieren impedir que hagan un Crims sobre su caso en concreto, o de otros aún no lo han superado y prefieren no aparecer. Hay familias sin una idea clara, así que hay que ver quién pone más honestidad en cada caso: «Que te maten a alguien de la familia es muy duro y lo hemos de tener en cuenta. Acabamos hablando y visitándolos muchísimas veces, pero estamos contentos porque cada vez nos encontramos con más gente contenta con que hayamos puesto el ojo en su historia de manera respetuosa».

Las familias de las víctimas, cada vez más interesadas en aparecer en Crims

Crims trata de las emociones de la gente, ciertamente, y eso siempre es delicado. Después de tantos años y de tantos capítulos, explica que son muchas las familias que dan el paso de llamar al programa para ofrecerles que traten su caso concreto. Este es un punto de partida, cuando encuentran a alguien que quiere sentirse escuchado o quedarse más tranquilo, incluso gente de casos sin resolver o con familiares desaparecidos. En este punto, Carles Porta ha hecho un inciso para dejar claro que su papel en el caso de Helena Jubany es excepcional y no la norma: «Difícilmente podemos resolver un caso, esto debe quedar claro. Podemos sacudir una investigación, encontrar un testigo o contribuir a hablar de ello. Ahora bien, el sistema es muy duro y funciona de manera estanca. Esto no es los Estados Unidos y no me gustaría convertirme en un segundo Lobaton. No podemos resolver casos, pero podemos darles vueltas«.

En esta misma línea, el comunicador ha reconocido que tienen «subidas y bajadas» con capítulos mejores que otros. Sí que han mejorado mucho respecto a los inicios, sobre todo gracias al aprendizaje a la hora de mantener la tensión narrativa, de haber evolucionado la banda sonora o de haber ofrecido un producto visual muy bueno.

El presentador defensa la tasca que fa el programa de true crime de TV3 | J. N.

Desde TV3, conscientes de la inmensa repercusión del programa, se ha comprometido a dar una «larga vida» al formato. De hecho, Sigfrid Gras ha dejado caer que el compromiso podría llegar a los 100 capítulos.

¿Con qué caso se estrenará la nueva temporada de Crims?

Esta noche, los telespectadores de TV3 recuperarán Crims con un capítulo nuevo que tendrá como protagonista al asesino de la pandemia. Era marzo de 2020, un momento en que la mayoría de los ciudadanos se confinaban en casa por la covid. Algunas personas se veían obligadas a dormir en la calle, por eso, y las cámaras de seguridad registraron la presencia de un individuo que se acercaba a personas sin techo y las atacaba mientras dormían.

Rápidamente, los investigadores se darían cuenta de que se trataba de un asesino en serie que aprovechaba las calles vacías de la capital catalana para matar, así que había que cazarlo pronto para evitar más víctimas. ¿Quién era? ¿Cómo podían conseguir atraparlo? Todo esto y más, en un episodio de Crims que se emitirá a partir de las 22 horas.