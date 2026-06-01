TV3 vuelve a obtener unos resultados excelentes en mayo que la convierten en la cadena más vista. Por 22º mes consecutivo, la cadena pública encabeza el ranking con el 14,4% de cuota media que supone medio punto más respecto al mismo mes de 2025. Durante las horas de mayor consumo, el prime time, amplía el liderazgo respecto a las otras cadenas con el 15,1% y mantiene la medalla de oro del day time por 54º mes consecutivo. Este mes, más de 4 millones de catalanes han conectado con el ecosistema de 3CatInfo y los informativos de TV3 continúan como líderes destacados.

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Y más buenas noticias para ellos, ya que el Super3 ha sido la cadena infantil que más ha crecido y ha recuperado el segundo lugar con un 10% de cuota en el target de 4 a 12 años. Esto supone un aumento de 2,7 puntos respecto a la cuota de abril, una cifra que no alcanzaba desde marzo de 2024 y que responde a la buena acogida de los cambios de programación. Hay varios contenidos que registran el mejor mes de la temporada en cuota infantil, como Les tortugues ninja, El detectiu Conan, Ideafix y los irreductibles y Bola de drac Súper que son los que más crecen.

La cuota final ha sido impulsada por el éxito del fútbol, por ello. Más de 3 millones de personas han conectado esta temporada con los partidos de las competiciones femeninas emitidas por TV3, que han registrado un 22,3% de cuota media. La audiencia media del fútbol femenino esta temporada ha crecido un 25%, de hecho. Este mes ha destacado especialmente la final de la Copa de la Reina entre el Barça y el Atlético de Madrid, que es el segundo partido más visto de fútbol femenino de la temporada y lidera triplicando la competencia, con un 31,3% de cuota. Las celebraciones de los títulos del Barça masculino y femenino también han registrado un gran éxito de audiencia.

TV3, líder d’audiència gràcies a la victòria del Barça | TV3

¿Cuáles han sido los programas más vistos en la plataforma 3Cat?

También podemos tener acceso a los datos de audiencia que ha obtenido la plataforma digital este mes de mayo. Los televidentes han visto, en masa, los nuevos capítulos de Crims y también los de La gran cita. Estos dos son los productos más consumidos a la carta, con unas cifras increíbles y muy igualadas: con 119.955 reproducciones por capítulo para el true crime de Carles Porta y 119.945 para las citas presentadas por Dulceida.

No es de extrañar que Com si fos ahir se haya colado en la tercera posición de la clasificación, por supuesto, con un éxito que parece no tener fin. ¿Otro buen estreno? Pubertat, la serie de Leticia Dolera que ha tenido una muy buena acogida en sus primeros días en la plataforma con casi 37.000 reproducciones por capítulo a la carta.

En las emisiones en directo, reina de manera indiscutible el fútbol. La final de la Champions entre el Barça y el Olympique de Lyon se sitúa en primera posición, con 130.938 reproducciones. Bola de drac sigue liderando los contenidos de catálogo y ya van unos cuantos meses.

Crims lidera les audiències mensuals de la plataforma

Quines són les sèries més vistes del maig a 3Cat?

Un mes muy bueno para la cadena pública en cuanto a las emisiones en directo y también a la carta gracias al catálogo de su plataforma digital.