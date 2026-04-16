Después de nueve temporadas en antena con un éxito espectacular, el Com si fos ahir sigue añadiendo tramas y personajes nuevos. TV3 ha encontrado su gallina de los huevos de oro en el culebrón de las tardes, lo que ya se ha convertido en toda una institución y cultura pop catalana. Una de las últimas incorporaciones a la ficción ha sido Rosa Boladeras, la estrella que se ha incorporado como trabajadora de la consultoría de Miquel (Eduard Farelo). Lo que pocos fans sabrán es que dos de las actrices que la acompañan en este proyecto son sus hijas. En una entrevista muy divertida en La tarda de Catalunya Ràdio, la actriz comparte micrófono -y genética- con Sara Diego y Carlota Keiko. Teniendo en cuenta que también actúa Eugeni (Oriol Vila), quien es el padre de la pequeña Carlota y expareja de Rosa, parece que debes formar parte de esta familia para obtener un papel: «Es una mafia«, coincidieron las tres entre risas.

Que todos hayan acabado en el mismo proyecto de ficción es un poco casualidad, según dicen. La primera en incorporarse fue Sara, que interpreta el papel de la esposa de Manel, el hijo de Andreu (Marc Cartes) y Gemma (Àurea Márquez). Su papel no es fijo, ya que sus tramas han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de estos años. Hace unas semanas, sin embargo, ha vuelto a aparecer. Y, después de ella, la serie fichó a su madre como actriz consolidada de larga trayectoria. Que ficharan a Carlota Keiko fue puramente casualidad, ya que llegó la oferta del casting al Institut del Teatre donde estudia y acabaron contratándola: «Yo no sabía que era para un papel nuevo del Comsi y la directora tampoco sabía que yo era hija de Rosa«. De hecho, explica que la capitana de esta serie le dejó claro posteriormente que la había fichado por su talento y no por ser hija de quien era. Que después contrataran a su padre también fue cosa del azar. La más joven interpreta a la hija de Neus (Mercè Martínez), pero está en otra trama totalmente diferente.

De momento, no han interactuado en la ficción. Eso sí, han coincidido en los vestuarios y en el plató, y dicen que eso les hace una ilusión inmensa: «Es muy guay«. Quien más disfruta de este trabajo conjunto es la abuela, la madre de Rosa, que no hace más que llamarlas mientras ve el capítulo: «Siempre me hace ir delante de la tele cuando ve que sale mamá, cuando ve que sale Sara o que salgo yo», ha reconocido Carlota. Y eso que a ella no le está gustando nada verse en pantalla, según explica: «Nos reunimos toda la familia para ver mi primera aparición y me pasé todo el capítulo llorando. No he podido volver a verme«. Y la madre especifica que no eran lágrimas de emoción, sino de rabia: «Decía que había hecho una mierda y que estaba fatal, yo no lo entiendo… pero es cierto que cuesta mucho verte a ti mismo actuar».

¿Cómo es trabajar con la madre y la hermana en Com si fos ahir? | Instagram

¿Cómo es Rosa Boladeras como madre y maestra?

Las dos hijas de Rosa tuvieron claro, desde pequeñas, que querían dedicarse al mundo de la interpretación. Crecer entre camerinos les ha dado ganas de trabajar en ello, un trabajo del que han conocido las luces y sombras antes de poder dedicarse: «El privilegio más grande que tenemos es que sabemos la realidad de esta carrera». La madre les da consejos y aseguran que les ha transmitido su decálogo. No es la típica profesora crítica, según dicen: «Se le cae más la baba que otra cosa… pero a nosotras también con ella. Nos ha insistido en que debemos respetar al equipo técnico, que debemos cuidar el vestuario… nos ha transmitido los valores que ella tiene en este oficio para que seamos iguales».

En las comidas familiares hablan de trabajo, no dejan el tema en un cajón. De hecho, las chicas han agradecido el apoyo que reciben siempre de la madre porque son conscientes de que es un privilegio poder tener sus consejos: «Respetamos mucho su criterio artístico. Además, poder compartir inseguridades es fantástico y es guay trabajar de lo mismo porque podemos compartir alegrías también».