El Atlético-Barça marcó la actualidad televisiva de este martes por la noche, aunque no lo emitieran en abierto. La remontada era difícil, pero los culés vieron en masa un partido en el que tenían una mínima esperanza. ¿La gran perjudicada de esto? TV3 y también el resto de cadenas, en parte, ya que las cifras de audiencia han sido inusualmente bajas. El único programa que se ha salvado ha sido Zona Champions, claro está, que analizó el partido y alcanzó un buen 10,1% de share.

¿Qué pasa con el resto? Todo con números irrisorios, si tenemos en cuenta el 11,7% de share del TN Vespre -que siempre hace más del doble-. Tampoco el documental sobre David Foster de Nits sense ficció se ha salvado del desastre… ha obtenido un 5,3% que hacía tiempo no veíamos en el prime time de la cadena pública.

El Zona Champions ha tenido buena audiencia en un martes negro | TV3

¿Qué audiencias han tenido las televisiones españolas mientras tanto?

El resto de cadenas han salvado un poco más la noche, seguramente porque normalmente tienen televidentes menos futboleros o que son seguidores de otros equipos. El líder de la noche en Cataluña fue, sorprendentemente, El Hormiguero. La entrevista de las hormigas a la presentadora Sonsoles Ónega interesó al 9,3% de la audiencia, lo que supone un promedio de 155.000 televidentes que casi nunca consiguen en nuestra casa. Una doble alegría para Pablo Motos, pues, con una victoria televisiva y una derrota del Barça.

La medalla de plata ha sido para La Revuelta, que en esta ocasión tuvo en plató a Bunbury. El 8,3% de los televidentes sintonizaron la cadena pública española mientras jugaban los de Flick. El programa que ni siquiera así se aprovecha de la situación es La isla de las tentaciones, la opción más minoritaria con un seguimiento de solo el 3,8%. Está claro, pues, que el reality de las infidelidades no interesa mucho a los catalanes.

La isla de las tentaciones no tiene buena audiencia ni siquiera en un día flojo para TV3 | Telecinco

Con todo, un martes negro para la televisión catalana que ve cómo toda la atención mediática se la lleva el fútbol una vez más.