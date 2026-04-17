La final de Eufòria se acerca y los fans empiezan a estar nerviosos. Esta noche, llega la segunda semifinal de una edición que ha estado plagada de cambios de mecánica y actuaciones sorprendentes. TV3 emitirá una gala que se alargará hasta la una de la madrugada, momento en el que conoceremos quiénes son los flamantes finalistas. Por el momento, solo Aina Machuca disfruta de este privilegio. ¿Cuál de sus compañeros luchará contra ella en la gran final?

Para conseguir uno de los dos puestos que aún quedan, los concursantes se enfrentarán a una doble ronda de votaciones y deberán preparar dos temas. Monique, Clara, Tura y Oliver están a un paso de llegar a la gran final y disputarse el triunfo. Aina disfrutará de su posición privilegiada y solo interpretará Unholy de Sam Smith y Kim Petras. ¿Demostrará que realmente merece haber sido seleccionada como la primera finalista?

Los otros lo tendrán más complicado. Los tres harán una primera actuación y, cuando terminen, se abrirán las votaciones para descubrir quién se lleva la segunda silla de finalista. Será entonces cuando canten el segundo tema los otros dos aspirantes, que tendrán que darlo todo para no quedarse a las puertas de la gran final en la segunda votación de la noche.

¿Qué canciones cantarán los aspirantes a la gran final de Eufòria?

Ya se sabe qué cantará Aina Machuca, pero ¿y los otros que realmente sí que se lo juegan todo? Monique, tiene el reto de interpretar Everybody’s changing de Keane y, en caso de que pase la primera eliminación, se pondrá en la piel de Nathy Peluso y su Envidia. Clara, por su parte, subirá al escenario con Jo vinc d’un silenci de Raimon y, después, lo intentará de nuevo con Papi de Jennifer López. La cosa va de divas esta noche.

Para Oliver han seleccionado un tema que no es nada fácil, A-ba-ni-bi de El chaval de la peca. En caso de que convenza a los telespectadores, en el segundo turno podría enamorar a todos con uno que le va mucho más, como es When I was your man de Bruno Mars. Y, finalmente, Tura tendrá que cantar un tema tan escuchado como Una lluna a l’aigua de Txarango. Si la gente le da el voto de confianza y continúa en la competición, tendrá que cambiar de registro totalmente y probar suerte con Without you de Mariah Carey.

¿Qué canciones escucharemos en la segunda semifinal de Eufòria | TV3

Una gala que promete grandes momentos y en la que se decidirá el nombre de los concursantes que se lo jugarán todo en la gran final de la próxima semana.