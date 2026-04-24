Monique, Aina Machuca o Tura. Una de ellas tres se convertirá, esta noche, en la flamante ganadora de la cuarta edición de Eufòria. Desde TV3 han preparado una gala muy potente que confían que atraiga la atención de los telespectadores. No ha sido el año con más cuota de pantalla para el programa, pero siempre hay mucha gente curiosa que quiere conectarse para descubrir quién se lleva el premio.

En esta ocasión, disfrutaremos de una final femenina que por primera vez contará con el estreno, en exclusiva, de temas originales compuestos para ellas. Nunca una finalista había llegado con una canción propia para la gran final, así que la expectación es máxima porque esto demostrará cuál sería el estilo de un futuro disco de esa aspirante.

¿Qué canciones escucharemos en la gran final de Eufòria?

Y más allá de estos estrenos, ¿qué canciones representarán cada una de ellas para intentar convencer de que merecen ser las ganadoras? La gala comenzará con un opening que reunirá a todos los concursantes de esta edición sobre el escenario. Se despedirán cantando una mezcla de dos temas de Huntrix, uno de los grupos de moda entre la gente joven después del gran éxito de Golden y What it sounds like.

La Tura lo dará todo con Tu mou-lo de OKDW y con Marry the night, la versión que hizo la serie Glee del tema de Lady Gaga. Ella es, quizás, quien parte con más desventaja porque sus rivales han llamado más la atención a lo largo del concurso. Sin embargo, nada está decidido y podría dar la sorpresa. La buena noticia para los telespectadores es que las tres son buenas y merecerían el premio, así que será un win-win.

Desde la primera gala, muchos se atrevieron a pronosticar que sería Monique quien acabaría triunfando como ganadora. Es quien más números tiene, la verdad. ¿Y con qué canciones quiere demostrar que se lo merecería ella? La escucharemos poner voz a La salsa de Figa Flawas o Goldfinger de Shirley Bassey.

Aina Machuca cantará Show me how to burlesque de Christina Aguilera y, después, Flor de nit del musical homónimo Dagoll Dagom.

Ellas tres son las finalistas de la cuarta edición de Eufòria | TV3

¿Cuál de las tres ha hecho un concurso mejor? Los miembros del jurado del programa han intentado resumir cuáles son los puntos fuertes de cada una para intentar ayudar a los más dudosos. De Aina han aplaudido que sea «la artista 360» de esta edición. La que mejor baila, consideran que es «una gran artista» y también «una gran persona». Monique, por su parte, les ha demostrado «energía y fuerza«: «Nos ha enseñado que podemos conectar con la música de una forma muy sincera», ha destacado Queralt. Y, finalmente, de Tura han querido agradecer que haya defendido «de una forma extrema y espectacular» todo lo que le han puesto delante desde la primera gala.

Habrá que esperar a esta madrugada para saber qué decide el público, soberano, que premiará a una u otra después de unas cuantas semanas en las que lo han dado todo.