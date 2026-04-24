Monique, Aina Machuca o Tura. Una d’elles tres es convertirà, aquesta nit, en la flamant guanyadora de la quarta edició d’Eufòria. Des de TV3 han preparat una gala molt potent que confien que cridi l’atenció dels teleespectadors. No ha estat l’any amb més quota de pantalla per al programa, però sempre hi ha molta gent curiosa que vol connectar-hi per descobrir qui s’acaba enduent el premi.
En aquesta ocasió, gaudirem d’una final femenina que per primera vegada comptarà amb l’estrena, en exclusiva, de temes originals compostos per a elles. Mai una finalista havia arribat amb una cançó pròpia per a la gran final, així que l’expectació és màxima perquè això demostrarà quin seria l’estil d’un futur disc d’aquella aspirant.
Quines cançons sentirem a la gran final d’Eufòria?
I més enllà d’aquestes estrenes, quines cançons representaran cadascuna d’elles per intentar convèncer que es mereixen ser les guanyadores? La gala començarà amb un opening que reunirà tots els concursants d’aquesta edició a sobre de l’escenari. S’hi acomiadaran cantant una barreja de dos temes de Huntrix, un dels grups de moda entre la gent jove després del gran èxit de Golden i What it sounds like.
La Tura ho donarà tot amb Tu mou-lo d’OKDW i amb Marry the night, la versió que va fer la sèrie Glee del tema de Lady Gaga. Ella és, potser, qui parteix amb més desavantatge perquè les seves rivals han cridat més l’atenció al llarg del concurs. Ara bé, res no està decidit i podria donar la sorpresa. La bona notícia per als teleespectadors és que totes tres són bones i es mereixerien el premi, així que serà un win-win.
Des de la primera gala, que molts van atrevir-se a pronosticar que seria la Monique qui acabaria triomfant com a guanyadora. És qui més números té, la veritat. I amb quines cançons vol demostrar que s’ho mereixeria ella? La sentirem posar veu a La salsa de Figa Flawas o Goldfinger de Shirley Bassey.
Aina Machuca cantarà Show me how to burlesque de Christina Aguilera i, després, Flor de nit del musical homònim Dagoll Dagom.
Quina de les tres ha fet un concurs millor? Els membres del jurat del programa han intentat resumir quins són els punts forts de cadascuna per intentar ajudar els més dubtosos. De l’Aina han aplaudit que sigui “l’artista 360” d’aquesta edició. La qui millor balla, consideren que és “una gran artista” i també “una gran persona”. La Monique, per la seva banda, els ha demostrat “energia i força“: “Ens ha ensenyat que podem connectar amb la música d’una forma molt sincera”, ha destacat la Queralt. I, finalment, de la Tura han volgut agrair que hagi defensat “d’una forma extrema i espectacular” tot el que li han posat al davant des de la primera gala.
Caldrà esperar a aquesta matinada per saber què decideix el públic, sobirà, que premiarà una o una altra després d’unes quantes setmanes en què ho han donat tot.