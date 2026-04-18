Eufòria ha escollit les tres finalistes d’aquesta quarta edició en una gala espectacular. L’expectació era gran per descobrir quins serien els afortunats que acompanyarien l’Aina Machuca -que va guanyar-se aquest privilegi prèviament- en la gran final de la setmana vinent. L’audiència no els ha acompanyat tant com voldrien, per això, tenint en compte que no han pogut superar Tu cara me suena. L’exitós programa d’imitacions d’Antena 3 ha obtingut un boníssim 18,7% de share, mentre que el concurs musical de TV3 es queda amb el 14,5%. Independentment d’això, poden treure pit d’haver ofert un programa rodó amb actuacions de nivell i moments històrics. Per exemple? Que hagin demanat matrimoni en directe a una de les concursants, el que no havia passat mai en la història del programa.
La gala ha estat dividida en dues parts. Al principi, cadascun dels aspirants ha interpretat una cançó i, després, s’han obert les votacions per descobrir quin d’ells es quedaria a les portes de la gran final. El perjudicat ha estat l’Oliver, sorprenentment, i això que li havien donat un caramel·let com When I was your man de Bruno Mars. L’ha interpretat al piano d’una manera deliciosa, més íntima i vulnerable que en altres ocasions. No obstant això, les seves companyes han convençut més i ell ha estat el menys votat. Quan s’ha descobert la decisió, però, s’ha fet el silenci a plató: “No ho hauria dit mai… se m’ha posat la pell de gallina“, confessava la Marta Torné.
L'Oliver interpreta "When I Was Your Man", de Bruno Mars, sense artificis, assumint tot el que no va fer a temps. 🎹
La Tura havia sorprès molt amb la versió que ha fet d’una cançó icònica de Txarango, que a priori no era gens del seu estil. Ha ballat i ha connectat amb el públic com no havia fet fins llavors, una concursant alliberada que clarament va in crescendo. La Clara també ho havia fet superbé amb una actuació de diva total de la mà de la Jennifer López, mentre que la Monique havia omplert l’escenari amb una versió molt potent de Nathy Peluso. Que, a tot això, ha estat precisament la de Nou Barris qui ha aconseguit ser escollida favorita per tercera vegada i, per tant, qui s’endú el premi d’anar a la Warner Music Station a gravar un tema propi.
La Clara canta "Papi", de Jennifer Lopez, un tema de pura actitud, seguretat i ganes de menjar-se l'escenari. 🔥
La Monique canta "Envidia", de Nathy Peluso, una cançó per mirar endavant i ignorar tot el soroll. 🔥
La Clara es queda a les portes de la gran final
A la segona part d’aquesta intensa gala, les tres aspirants han tornat a actuar amb el segon tema que s’havien preparat per a l’ocasió. La Monique ha tornat a presumir de veu d’una manera brutal, mentre que la Tura s’ha posat a la pell de Mariah Carey i ho ha fet increïble. La Clara ha fet una interpretació preciosa de Jo vinc d’un silenci de Raimon, però no ha estat prou per convèncer l’audiència que es mereixia un lloc a la final d’aquesta edició.
Si ens fixem en els percentatges d’aquesta segona votació, queda clar que una de les tres compta amb un suport molt més gran perquè havia acumulat el 52% del vot de casa. Les altres dues, en canvi, es dividien el 28% i el 20% restant. La Clara, com dèiem, ha estat qui menys suport ha rebut i ha quedat en quarta posició.
La Clara interpreta "Jo vinc d'un silenci", de Raimon, un cant als orígens i a la memòria.
Aina Machuca, l’altra finalista d’Eufòria
A la primera semifinal de la setmana passada, el públic va voler que fos l’Aina Machuca qui passés directament a la gran final. En aquesta gala, però, hem pogut sentir-la amb una interpretació d’Unholy, el tema de Sam Smith i Kim Petras. Ho ha fet molt bé, com sempre, amb una posada en escena brutal. Potser ha perdut una mica de pistonada perquè no ha estat la millor actuació que ha fet, però ha quedat clar que es mereix -i molt- haver arribat a l’última gala del concurs.
L'Aina Machuca canta "Unholy", de Sam Smith i Kim Petras, i entra en aquest terreny on res és tan net com sembla.
Una petició de matrimoni en directe sorprèn a Eufòria
I de totes aquestes actuacions i decisions, a un moment històric. Com ja avançàvem, pocs s’esperaven que en aquesta segona semifinal hi hagués una petició de mà en directe. La Monique havia dit reiteradament que li encantaria que el seu xicot li donés un anell de compromís, però veure’l a l’escenari agenollat l’ha sorprès moltíssim: “Et vaig fer una promesa, que si sorties a l’APM? et demanaria matrimoni. I com que sé que has estat buscant el teu husband… puc ser el teu husband?”, li deia. I ella, totalment eufòrica, no ha dubtat ni un segon: “És clar que sí! Ai, que me caso!“, ha esclatat amb bogeria.
La setmana vinent arribarà la gran final d’aquesta edició i, per primera vegada, la tria de les tres finalistes ha estat molt ben rebuda de manera unànime i a les xarxes socials tothom aplaudeix que hi hagi una final “100% justa”. Agraden les tres i les tres s’ho mereixen, així que enhorabona. Aquest divendres s’ha sabut que tindran una cançó pròpia feta a mida que estrenaran divendres vinent, així que la curiositat és màxima.