Desgana, una urna misteriosa i una expulsió que no agrada a ‘Eufòria’
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
21/03/2026 09:35

La novena gala d’Eufòria ha estat d’aquelles que agraden perquè, per primera vegada, el jurat ha estat mínimament exigent després d’unes setmanes rebent moltes crítiques per les seves valoracions toves -i una mica sense sentit-. Si han estat justos o no és un altre tema, però almenys els teleespectadors de TV3 han reconegut aquest canvi d’actitud. Per primera vegada en la història del concurs, a més a més, han deixat que els concursants votin com volen que sigui l’emissió de la setmana vinent. Prefereixen que els nominin els professionals del jurat o la gent des de casa? Ells tindran la veu cantant, tal com ha demostrat l’urna que han col·locat al backstage. El resultat de la votació, però, la mantenen en secret… i ho descobrirem al principi de la següent gala.

Amb el 12,3% del share, la gala ha perdut una miqueta de quota de pantalla (0,3 respecte a la setmana passada). El que més ha sobtat, però, ha estat que la postgala hagi fet encara més audiència, el que no és gens habitual. En aquesta ocasió, l’expulsió ha generat tal expectació que els ha ajudat a arribar a un boníssim 13,9% a la una de la matinada. No ha acabat d’agradar que fessin fora al Lluís, això ha quedat més que clar. Però analitzem com han estat les actuacions de la nit.

Els concursants han votat com volen que sigui la gala de la setmana vinent - TV3
Els concursants han votat com volen que sigui la gala de la setmana vinent | TV3

La novena gala d’Eufòria, amb uns quants favorits

En aquesta gala, la cadira de favorit ha estat ocupada per uns quants concursants. No hem trigat a veure-hi algú, ja que la Daniela ha obtingut aquest honor i això que era la primera a actuar. Que hagi interpretat un himne eurovisiu ha agradat, ja que ha fet unes modulacions vocals “meravelloses” i el final ha estat “èpic“. “Pell de gallina”, li han dit abans de posar-se d’acord per prémer el botó.

El problema, que encara quedessin tantes actuacions per endavant. L’Oliver li ha pres el lloc més endavant, quan ha demostrat que té el perfil d’estrella del pop més definit de tots ells: “Gràcies per la teva veritat, m’ha agradat molt”, li han reconegut des del jurat. Directe a la cadira de favorit… en la qual ha durat només uns minuts perquè, tot just després, la interpretació que ha fet la Clara els ha agradat encara més i, finalment, ha estat ella l’afortunada.

L'Oliver ha estat preferit només durant uns minuts - TV3
L’Oliver ha estat preferit només durant uns minuts | TV3
Què ha dit el jurat de l'actuació de la Daniela_ - TV3
Què ha dit el jurat de l’actuació de la Daniela? | TV3

Quins concursants han estat a la zona de perill?

I, a l’altra cara de la moneda, els concursants que no han agradat tant. És el cas de l’Aina Machuca, que demostra que aquest programa és una muntanya russa perquè la setmana passada va ser la preferida i ara ha estat enviada directament a la zona de perill. Al jurat no li ha agradat veure-la interpretar una cançó del Miki Núñez, que li ha reconegut que és difícil de respirar. “Necessito que hi hagi risc i avui no l’he vist” o “Ha estat evident que no ha estat la teva millor actuació al programa” són dues de les crítiques que li han fet abans de nominar-la.

I d’ella a l’Aida, que ha començat el tema d’Adele molt irregular. Encara que a la tornada s’hagi crescut, no ha estat prou per salvar-se de la nominació: “T’hem vist molt accelerada”, li han recriminat. També el Lluís ha ocupat una de les places de la zona de perill, a la que ja estava més que acostumat. En el seu cas, perquè han trobat que estava cantant “amb desgana” i això ho han castigat sense pensar-s’ho: “Ha estat una actuació irregular i no has estat a l’altura de l’energia que s’estava creant a l’escenari”. Finalment, el VAR musical ha tornat a nominar la Monique -ja en van tres cops- per culpa de les segones veus. Ara, perquè s’ha equivocat en la lletra.

Quins concursants han estat a la zona de perill_ - TV3
Quins concursants han estat a la zona de perill? | TV3

Els coaches han pres la decisió més justa i han salvat la Monique, una altra vegada, i l’Aina Machuca. Per tant, han acabat sent el Lluís i l’Aida els qui s’han jugat la seva continuïtat en el programa. El resultat de la votació ha estat molt ajustat, ja que l’audiència ha salvat la respescada amb el 52% dels vots enfront del 48% que ha rebut ell. Realment, ella ho havia fet bastant millor… però ha sobtat molt perquè el Lluís sempre havia tingut molt suport des de fora. Des de casa s’ha acusat el programa de voler-lo fora, ja que ha estat una tònica habitual que escollissin per a ell temes que no li esqueien. Haurà tingut a veure amb aquest desenllaç? El que molts han destacat, que hagi deixat anar un últim discurs final contundent.

El Lluís, fora d'Eufòria en una votació molt ajustada - TV3
El Lluís, fora d’Eufòria en una votació molt ajustada | TV3

Amb tot, una gala que ha estat intensa i que deixa amb ganes de saber quines novetats afegiran en una setmana vinent que torna a canviar de mecànica.

Comparteix
