Eufòria emetrà, aquesta nit, la gala dels teleespectadors. En aquesta vuitena entrega, el concurs musical de TV3 intentarà mantenir el lideratge amb un programa especial en què els teleespectadors tindran tot el poder. Serà l’audiència, des de casa, qui esculli qui serà el concursant preferit de la nit, qui es mereix anar a la zona de perill i qui ha d’abandonar el programa. Així, després no hi haurà queixes a les decisions del jurat…
Després de divendres passat, una gala de relleu amb un munt d’emocions i l’expulsió de l’etern salvat, ara se sabrà què opinen realment els fans del programa. Aquesta serà una nit “única”, promocionen des de la cadena, en la qual se sentiran temacles de cantants molt i molt famosos. Analitzem la llista d’actuacions.
La Monique va ser la preferida, i una de les grans protagonistes, de l’última emissió. Els professionals del jurat la va escollir com a preferida com a premi a haver interpretat la millor actuació de tota l’edició. Aquesta setmana, intentarà superar-se amb Dia i nit de Cole Porter. A priori, no és un tema tan del seu estil… però caldrà veure si torna a enamorar tothom. També l’Oliver va gaudir la setmana passada, quan va seure al tron de favorit uns minuts. Ara, ha de posar veu a Ja dormiré de Figa Flawas i la Fúmiga.
Quines cançons sentirem a Eufòria aquesta nit?
A l’altra cara de la moneda ens trobem la Tura, que ve de jugar-se l’expulsió. L’audiència la va salvar i va aconseguir fer fora el Gerard, però no deu haver estat fàcil gestionar haver estat a la corda fluixa. Aquesta setmana, ha hagut de preparar un tema tan viral com California girls de la Katy Perry. La Daniela, per la seva banda, va veure’s a la zona de perill per primera vegada en tot el concurs. Intentarà canviar la tendència amb la seva versió de Se fue, el gran èxit de la Laura Pausini. I la Clara? Ella, a qui van nominar per culpa de les segones veus, té un tema maquíssim com és Killing me softly with his song de Roberta Flack.
Una de les cantants que gaudirà més aquesta nit és l’Aida, la gran afortunada de la setmana passada quan l’audiència va decidir repescar-la. Ara, torna a Eufòria convertida en concursant de ple dret i té a les seves mans Hold my hand de Jess Glynne. L’Arian recuperarà la seva versió més dolça amb Serem ocells d’Oques Grasses i l’Aina Machuca pot ser favorita, ja que han escollit per a ella un tema que li escau com és Strong enough de Cher. Tot això i més en una gala dels teeleespectadors que promet.