Euforia emitirá, esta noche, la gala de los teleespectadores. En esta octava entrega, el concurso musical de TV3 intentará mantener el liderazgo con un programa especial en el que los teleespectadores tendrán todo el poder. Será la audiencia, desde casa, quien escoja quién será el concursante preferido de la noche, quién merece ir a la zona de peligro y quién debe abandonar el programa. Así, luego no habrá quejas a las decisiones del jurado…

Después de viernes pasado, una gala de relevo con un montón de emociones y la expulsión del eterno salvado, ahora se sabrá qué opinan realmente los fans del programa. Esta será una noche «única», promocionan desde la cadena, en la cual se escucharán temazos de cantantes muy y muy famosos. Analizamos la lista de actuaciones.

Monique fue la preferida, y una de las grandes protagonistas, de la última emisión. Los profesionales del jurado la escogieron como preferida como premio a haber interpretado la mejor actuación de toda la edición. Esta semana, intentará superarse con Dia i nit de Cole Porter. A priori, no es un tema tan de su estilo… pero habrá que ver si vuelve a enamorar a todos. También Oliver disfrutó la semana pasada, cuando se sentó en el trono de favorito unos minutos. Ahora, debe poner voz a Ja dormiré de Figa Flawas y la Fúmiga.

La gala de relevo de Euforia tuvo momentos muy potentes | TV3

¿Qué canciones escucharemos en Euforia esta noche?

En la otra cara de la moneda nos encontramos a Tura, que viene de jugarse la expulsión. La audiencia la salvó y logró expulsar a Gerard, pero no debe haber sido fácil gestionar haber estado en la cuerda floja. Esta semana, ha tenido que preparar un tema tan viral como California girls de Katy Perry. Daniela, por su parte, se vio en la zona de peligro por primera vez en todo el concurso. Intentará cambiar la tendencia con su versión de Se fue, el gran éxito de Laura Pausini. ¿Y Clara? Ella, a quien nominaron por culpa de las segundas voces, tiene un tema bellísimo como es Killing me softly with his song de Roberta Flack.

Una de las cantantes que disfrutará más esta noche es Aida, la gran afortunada de la semana pasada cuando la audiencia decidió repescarla. Ahora, vuelve a Euforia convertida en concursante de pleno derecho y tiene en sus manos Hold my hand de Jess Glynne. Arian recuperará su versión más dulce con Serem ocells de Oques Grasses y Aina Machuca puede ser favorita, ya que han escogido para ella un tema que le sienta bien como es Strong enough de Cher. Todo esto y más en una gala de los teleespectadores que promete.