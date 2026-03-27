Eufòria vuelve a la programación de TV3 un viernes más, ahora con el enésimo cambio de mecánica que han preparado para esta edición. A lo largo del programa de la semana pasada, dieron la oportunidad a los concursantes de votar cómo querían que fuera el de esta noche: ¿una gala clásica o una al revés? La urna se llenó de votos, pero no será hasta esta noche que descubriremos sus deseos.

Lo que sí podemos adelantar son los títulos de las canciones que han escogido para ellos. ¿Qué temas escucharemos sobre el escenario? La competición avanza a pasos agigantados y cada vez hay más exigencia, así que tener en las manos un tema de tu zona de confort puede convertirse en clave para mantenerse en la competición.

En la décima gala de Eufòria, una de las que comienza con ventaja es Clara. Ella viene con los ánimos por las nubes porque ocupó el trono de favorita en la gala anterior, un logro que intentará repetir con su interpretación de Superstar de Aitana. Y de ella, a los otros dos compañeros que también fueron seleccionados como los mejores de la noche aunque fuera por pocos minutos. Es el caso de Daniela, para quien han escogido un gran tema como es Divinize de Rosalía. ¿Y Oliver? Él lo tendrá más complicado porque tendrá que mover el esqueleto con un tema que no le va mucho, Livin’ la vida loca de Ricky Martin.

L’Aina Machuca, la Monique y Oliver, preparados para la gala de esta noche | Instagram

¿Qué canciones escucharemos en el escenario de Eufòria?

Aina Machuca vivió una gala muy diferente a estos tres compañeros, ya que ella experimentó lo que es estar en la zona de peligro. Ahora, intentará cambiarlo con una versión espectacular de When I grow up de The Pussycat Dolls. Lo mismo le pasará a Aida, que se jugó la expulsión y ahora tendrá que esforzarse para cambiar esta tendencia con Camins de Sopa de Cabra.

Monique, por su parte, comienza a estar cansada de las múltiples nominaciones que ha sufrido por culpa de las segundas voces. Un núvol blanc de Lluís Llach puede permitirle deslumbrar sobre el escenario, pero ¿pasará lo mismo con los temas de sus compañeros en los cuales deberá acompañar? Para Tura han querido que se ponga en la piel de una diva de Christina Aguilera con Hurt. Todo lo que sucederá, en la gala de esta noche.