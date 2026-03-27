Eufòria torna a la graella de TV3 un divendres més, ara amb l’enèsim canvi de mecànica que han preparat per a aquesta edició. Al llarg del programa de la setmana passada, van donar l’oportunitat als concursants de votar com volien que fos el d’aquesta nit: una gala clàssica o una al revés? L’urna es va omplir de vots, però no serà fins a aquesta nit que descobrirem els seus desitjos.
El que sí que podem avançar són els títols de les cançons que han escollit per a ells. Quins temes sentirem a sobre de l’escenari? La competició avança a passes agegantades i cada vegada hi ha més exigència, així que tenir a les mans un tema de la teva zona de confort pot esdevenir clau per mantenir-se a la competició.
A la desena gala d’Eufòria, una de les qui comencen amb avantatge és la Clara. Ella ve amb els ànims pels núvols perquè va ocupar el tron de favorita en la gala anterior, una fita que intentarà repetir amb la seva interpretació de Superstar d’Aitana. I d’ella, als altres dos companys que també van ser seleccionats com el millor de la nit encara que fos pocs minuts. És el cas de la Daniela, per a qui han escollit un gran tema com és Divinize de Rosalía. I l’Oliver? Ell ho tindrà més complicat perquè haurà de moure l’esquelet amb un tema que no li escau gaire, Livin’ la vida loca de Ricky Martin.
Quines cançons sentirem a l’escenari d’Eufòria?
L’Aina Machuca va viure una gala molt diferent a aquests tres companys, ja que ella va experimentar què és estar a la zona de perill. Ara, intentarà canviar-ho amb una versió espectacular de When I grow up de The Pussycat Dolls. El mateix que li passarà a l’Aida, que va jugar-se l’expulsió i ara haurà d’esforçar-se per canviar aquesta tendència amb Camins de Sopa de Cabra.
La Monique, per la seva banda, comença a estar cansada de les múltiples nominacions que ha patit per culpa de les segones veus. Un núvol blanc de Lluís Llach pot permetre-li enlluernar a sobre de l’escenari, però passarà el mateix amb els temes dels seus companys en els quals haurà d’acompanyar? Per a la Tura han volgut que es posi en la pell d’una diva de Christina Aguilera amb Hurt. Tot el que passarà, en la gala d’aquesta nit.