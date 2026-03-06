Eufòria emetrà, aquesta nit, una gala de relleu molt esperada pels teleespectadors. Ara que han passat unes quantes setmanes, els més fans tenen ganes de veure qui resulta triomfador de la segona oportunitat que ofereix el concurs musical de TV3. Aquell, del tots els expulsats, que hagi obtingut més vots al llarg de la setmana es convertirà en concursant de ple dret una altra vegada. I, de moment, si ens fixem en els comentaris que s’estan escrivint a les xarxes socials hi ha un nom que destaca per sobre dels altres que és el de l’Aida. Que això potser no vol significar res, però té números que la més gran d’aquest grup podria resultar vencedora.
I atenció a tots aquells que creien que veurien els expulsats actuar, una altra vegada. Ho faran en un gran opening, una cançó conjunta que donarà inici a la gala que serà Fa dies de The Tyets i Chiara Oliver. Ara bé, no hi haurà actuacions individuals de cadascun d’ells sinó que seran els qui continuen concursant els qui es jugaran l’expulsió. Per tant, s’haurà de fer memòria per recordar les gales anteriors i votar a aquell a qui trobin més a faltar.
La Monique destaca en la posada en comú d’abans de la gala
Llavors, ens hem de fixar en la llista de temes que han preparat per als concursants actuals. Aquesta serà la gala de relleu, però són ells els qui s’ho juguen tot en les seves actuacions en directe. Pel que hem vist a la posada en comú que han compartit, la Monique fa pinta que podria convertir-se en la favorita perquè li ha tocat un tema que fa especialment bé. Ens referim a Where is my husband de Raye, el que ha bordat als assajos. Ara caldrà veure com ho fa a sobre de l’escenari… però apunta bé la cosa després d’unes setmanes complicades on l’han acabat nominant per culpa de les segones veus.
Qui parteix amb avantatge aquesta setmana és l’Arian, que va ser el preferit del jurat la setmana passada. La seva tria va generar bastanta controvèrsia perquè va haver-hi d’altres que ho van fer millor, però el tron el va acabar ocupant ell. En aquesta ocasió, haurà de defensar que sí que es mereix estar entre els millors amb una cançó George Michael, Faith. Torna a canviar de registre, doncs. El Lluís Oliveras, per la seva banda, que va jugar-se l’expulsió la setmana passada, ara intentarà girar la truita ambb Sexy and I know it de LMFAO.
L’Oliver té un altre clàssic a les mans, La incondicional de Luis Miguel. Mentre que la Daniela provarà sort amb un tema més mogut com és Prince tag de Jessie J. El Gerard, que continua salvant-se de l’expulsió, farà la seva versió de Together forever de Rick Astley.
I, en aquesta llista, també hi haurà temes catalans. La Tura, per exemple, es posarà en la pell d’Els Pets per interpretar Pau. I l’Aina Machuca? A ella li ha tocat Noia de porcellana de Pau Riba, que podria fer-la brillar una altra vegada. Finalment, la Clara farà seva País estrany d’Els Catarres i Roger Mas. Tota una sèrie de temes amb els que confien que l’audiència continuï en línia ascendent després de la millora de la setmana passada.