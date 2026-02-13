Eufòria torna a TV3, aquesta nit, amb l’emissió de la quarta gala d’aquesta nova fornada d’artistes. La cosa comença a posar-se interessant ara que ja comencem a conèixer més els aspirants i, també, que veiem la tendència que hi ha en el jurat i en les votacions del públic. Totes les mirades estaran posades en el Gerard, per exemple, que ha estat a la corda fluixa totes les setmanes i que s’ha salvat de l’expulsió in extremis tres vegades. Potser això canvia aquesta vegada, ja que la direcció del concurs musical ha donat l’oportunitat als teleespectadors de decidir si volen una gala al revés. Serà just quan comenci que sabrem i la mecànica és la de sempre o si, al contrari, les normes canviaran radicalment. En cas que això sigui així, no serà el jurat qui nomini, la Marta Torné no presentarà… Una bogeria que sempre fa gràcia de veure.
Mentre no sabem si realment serà així o no, el que podem fer és analitzar la llista de temes que han preparat per a la gala. Les favorites de divendres passat van ser l’Aina Machuca i la Clara, que podrien tornar a triomfar perquè els han escollit dos temes molt potents. En el cas de la primera, té entre mans un èxit com End of time de Beyoncé que pot fer que presumeixi de veu una altra vegada. I la Clara, que va ocupar la cadira de preferida, pot repetir gràcies a una altra diva com és Dua Lipa perquè cantarà Hallucinate.
A l’altra cara de la moneda, trobem els tres cantants que van estar a la corda fluixa. La Monique, que fins ara havia estat una de les millors, va rebre un càstig per culpa de les segones veus desafinades que havia fet. En aquesta ocasió, podrà deixar la pena enrere amb Tears de Sabrina Carpenter. El Gerard, l’etern nominat d’aquesta edició, tindrà el repte d’interpretar un tema d’un dels membres del jurat perquè ha de cantar Estrella d’Alfred García i Álvaro Soler. I, finalment, l’Ian no ho tindrà gaire fàcil perquè es posarà a la pell de Maria Jaume i Fades per interpretar Mon cheri go home.
La llista de cançons de la quarta gala d’Eufòria
La gala d’aquesta nit tindrà autèntics temacles d’artistes de primer nivell com Whitney Houston, Bruno Mars o La Oreja de Van Gogh. Els afortunats que tenen aquests artistes a imitar són la Daniela, amb One moment in time; la Tura que ho donarà tot amb I just might i l’Aida que cantarà Rosas.
L’Oliver, per la seva banda, pujarà a l’escenari per fer la seva versió d’I promised myself de Nick Kamen. I, després, l’Arian cantarà un tema tan maco com El temps de Roger Padrós. El jurat pot enamorar-se de la Noa quan canti No et fiïs de la calma de Marina Rossell i pot premiar el Lluís Oliveras, per a qui han escollit Les merdes de Stay Homas.
Aquesta nit, veurem coreografies noves, molta tècnica d’interpretació i un piano que no deixarà de tocar. S’han preparat per a tot això en unes classes d’interpretació que han fet molta gràcia, ja que a través del Youtube de 3Cat hem pogut veure’ls lligats amb una corda o llançant coixins.
Aquesta nit, emoció a flor de pell en una gala que pot ser molt diferent si així ho desitgen els fans del programa.