3Cat ha apostat enguany per la renovació d’un dels seus formats estrella. Eufòria tornarà a omplir les nits de divendres amb la seva quarta edició amb moltíssimes propostes i novetats per reenganxar l’audiència després d’un temps de descans. Mantenir l’ànima i l’essència és tot un repte en temps en què els talent shows i la competència televisiva és ferotge, però el format, tal com van explicar els responsables del concurs musical de TV3, necessitava agafar embranzida i permetre “una nova fornada d’artistes”. 17 joves que han superat un càsting exigent i que serà aquest 23 de gener quan puguem sentir-los per primer cop en directe, encara amb dues veus en dubte que lluiten per l’última plaça disponible.
Eufòria torna a 3Cat amb diversos objectius, com reconnectar amb el públic a través de les seves novetats. Entre elles destaca l’Espai Eufòria, dirigit per Dani Anglès. Contingut exclusiu per als fans, xerrades, concerts íntims i les cares de guanyadors i exconcursants com Lluís Sánchez, Aina da Silva, Sofia Coll o Elena Escorcia. Hi ha coses que es queden, com el tàndem de presentadors format per Miki Núñez i Marta Torné, i d’altres que es renoven, com els membres del jurat i alguns dels coach que ajudaran els artistes. Què han explicat els nous fitxatges a El Món?
Alfred García, Queralt Lahoz i Mama Dousha, els membres del jurat d’Eufòria 4′
3Cat ha renovat part del seu jurat en aquesta quarta temporada. Alfred García continuarà per segon any consecutiu, malgrat que no es considera “el veterà”. “Tots partim del mateix punt, ens trobarem els tres amb concursants que són totalment nous i les energies es van renovant”, explica el concursant de Zenit. S’incorporen enguany dos perfils molt diferents, Queralt Lahoz i Mama Dousha. Són “cares noves dins la televisió” i per a l’Alfred part del repte recau en ell per “mantenir aquesta frescor”.
En el cas de Mama Dousha, l’artista sota el qual es troba Bruno de Fabriziis, la proposta per incorporar-se al jurat va arribar a través d’un càsting tot i que es va “plantejar força fer-ho”. “Quan arriba la proposta has de valorar si vols entrar, no és només és el teu temps, sinó la qüestió de ser-hi, la teva responsabilitat d’acompanyar noves figures del programa. Hi ha moltes ganes de conèixer aquests talents i de fer equip”, explica Queralt Lahoz en una entrevista amb El Món.
Cada artista representa un estil musical diferent, però en què es fixaran a l’hora de valorar els concursants d’Eufòria? “La naturalitat és una cosa que m’encanta, que em fa connectar. M’agrada la gent amb caràcter, amb magnetisme i diversa. Jo vinc d’una família molt humil i de picar pedra, per tant, m’agrada veure la veritat de les persones que trepitgen l’escenari”, admet la cantant.
En el cas de l’exconcursant d’Operación Triunfo 2017, destaca els concursants que són “transparents” i que accepten “com ets com a persona, com a músic i com a artista”. Mama Dousha s’ha convertit en un dels noms més destacats del panorama urbà en català i ho ha petat a les xarxes amb temes com Rikiti. Per a ell la prioritat “no es troba en una tècnica impecable”, sinó en trobar “una identitat i un concepte”.
Un nou equip de jurat que vol anar més enllà
Posar-se davant l’escenari d’Eufòria i “jutjar” les actuacions de joves artistes que intenten fer-se amb un nom dins una indústria musical aglomerada i plena de talent és un repte que encaren “anant sense cap prejudici” i buscant una “connexió”. “Crec que els estem acompanyant amb les opinions i les decisions que prenem. Ho farem amb el cor i amb les millors eines possibles perquè surtin d’aquí amb molt més aprenentatge del que han entrat”, confessa Queralt Lahoz.
L’equip de ‘coach’ també es renova
Dins les novetats de la temporada també s’hi sumen incorporacions dins l’equip de coach. Els professors i experts en diverses matèries musicals i interpretatives acompanyen els futurs artistes durant el concurs, donant-los consells i preparant classes amb ells de cara a la gala de divendres. Hi ha perfils que es mantenen com Clara Luna (coach de veu i assessora musical), Jordi Cubino (productor musical) i Dani Anglès (director de l’Espai Eufòria). En aquesta quarta edició hi ha hagut fitxatges nous com Enric Cambray, que serà el nou director artístic. Aquest diari ha pogut parlar amb l’actriu Júlia Bonjoch, nova coach d’interpretació, i amb Enric Sanjuan, coreògraf i coach de ball.
En el cas de Bonjoch, la proposta arriba a través d’una trucada de la productora per fer el càsting. “Vaig haver-me de preparar dues cançons en l’àmbit interpretatiu i exercicis d’interpretació per fer amb una noia. A més a més de fer una presentació a càmera”, explica a El Món. En el cas d’Enric Sanjuan, addicionalment de ser coach, serà coreògraf i té una llarga experiència com a ballarí. “Ho rebo amb molta il·lusió. Mai he coreografiat un programa de televisió, he coreografiat artistes i als programes he estat ballarí. Llavors ja ho somiava i deia: a mi m’agradaria ser-hi allà. Organitzar-ho tot, saber quins ballarins vull, quin tipus de moviment, i fer-ho de la millor manera possible per acompanyar-los”, explica Sanjuan.
La seva feina va molt coordinada amb els altres coach, buscant què els funciona millor segons les notes musicals o l’exigència de la cançó. “L’Enric farà la seva proposta, jo la meva, ho consensuarem, però després sempre anem a favor de l’actuació”, apunta l’actriu. “La idea és fer un bon treball i també mola poder connectar amb un públic més jove”, coincideixen. Sigui com sigui, ja està tot preparat per a l’estrena de la quarta edició d’Eufòria que arribarà aquest divendres a la nit en directe a TV3 i la plataforma 3Cat.