3Cat ha apostado este año por la renovación de uno de sus formatos estrella. Eufòria volverá a llenar las noches de viernes con su cuarta edición con muchísimas propuestas y novedades para reenganchar a la audiencia después de un tiempo de descanso. Mantener el alma y la esencia es todo un reto en tiempos en que los talent shows y la competencia televisiva son feroces, pero el formato, tal como explicaron los responsables del concurso musical de TV3, necesitaba tomar impulso y permitir «una nueva hornada de artistas». 17 jóvenes que han superado un casting exigente y será este 23 de enero cuando podamos escucharlos por primera vez en directo, aún con dos voces en duda que luchan por la última plaza disponible.

Eufòria vuelve a 3Cat con varios objetivos, como reconectar con el público a través de sus novedades. Entre ellas destaca el Espai Eufòria, dirigido por Dani Anglès. Contenido exclusivo para los fans, charlas, conciertos íntimos y las caras de ganadores y exconcursantes como Lluís Sánchez, Aina da Silva, Sofia Coll o Elena Escorcia. Hay cosas que se mantienen, como el tándem de presentadores formado por Miki Núñez y Marta Torné, y otras que se renuevan, como los miembros del jurado y algunos de los coach que ayudarán a los artistas. ¿Qué han explicado los nuevos fichajes a El Món?

Alfred García, Queralt Lahoz y Mama Dousha, los miembros del jurado de ‘Eufòria 4’

3Cat ha renovado parte de su jurado en esta cuarta temporada. Alfred García continuará por segundo año consecutivo, a pesar de que no se considera «el veterano». «Todos partimos del mismo punto, nos encontraremos los tres con concursantes que son totalmente nuevos y las energías se van renovando», explica el concursante de Zenit. Se incorporan este año dos perfiles muy diferentes, Queralt Lahoz y Mama Dousha. Son «caras nuevas dentro de la televisión» y para Alfred parte del reto recae en él para «mantener esa frescura».

Alfred García, Queralt Lahoz y Mama Dousha, los miembros del jurado de ‘Eufòria’ | Mireia Comas

En el caso de Mama Dousha, el artista bajo el cual se encuentra Bruno de Fabriziis, la propuesta para incorporarse al jurado llegó a través de un casting aunque se «planteó mucho hacerlo». «Cuando llega la propuesta tienes que valorar si quieres entrar, no es solo tu tiempo, sino la cuestión de estar ahí, tu responsabilidad de acompañar nuevas figuras del programa. Hay muchas ganas de conocer estos talentos y de hacer equipo», explica Queralt Lahoz en una entrevista con El Món.

Cada artista representa un estilo musical diferente, pero ¿en qué se fijarán a la hora de valorar a los concursantes de Eufòria? «La naturalidad es algo que me encanta, que me hace conectar. Me gusta la gente con carácter, con magnetismo y diversa. Vengo de una familia muy humilde y de picar piedra, por tanto, me gusta ver la verdad de las personas que pisan el escenario», admite la cantante.

Queralt Lahoz, nuevo miembro del jurado de ‘Eufòria’ | Mireia Comas

En el caso del exconcursante de Operación Triunfo 2017, destaca los concursantes que son «transparentes» y que aceptan «cómo eres como persona, como músico y como artista». Mama Dousha se ha convertido en uno de los nombres más destacados del panorama urbano en catalán y ha triunfado en las redes con temas como Rikiti. Para él, la prioridad «no se encuentra en una técnica impecable», sino en encontrar «una identidad y un concepto».

Un nuevo equipo de jurado que quiere ir más allá

Ponerse delante del escenario de Eufòria y «juzgar» las actuaciones de jóvenes artistas que intentan hacerse un nombre dentro de una industria musical aglomerada y llena de talento es un reto que encaran «yendo sin ningún prejuicio» y buscando una «conexión». «Creo que los estamos acompañando con las opiniones y las decisiones que tomamos. Lo haremos con el corazón y con las mejores herramientas posibles para que salgan de aquí con mucho más aprendizaje del que han entrado», confiesa Queralt Lahoz.

Mama Dousha, nuevo miembro del jurado de ‘Eufòria’ | Mireia Comas

El equipo de ‘coach’ también se renueva

Dentro de las novedades de la temporada también se suman incorporaciones dentro del equipo de coach. Los profesores y expertos en diversas materias musicales e interpretativas acompañan a los futuros artistas durante el concurso, dándoles consejos y preparando clases con ellos de cara a la gala del viernes. Hay perfiles que se mantienen como Clara Luna (coach de voz y asesora musical), Jordi Cubino (productor musical) y Dani Anglès (director del Espai Eufòria). En esta cuarta edición ha habido nuevos fichajes como Enric Cambray, que será el nuevo director artístico. Este diario ha podido hablar con la actriz Júlia Bonjoch, nueva coach de interpretación, y con Enric Sanjuan, coreógrafo y coach de baile.

En el caso de Bonjoch, la propuesta llega a través de una llamada de la productora para hacer el casting. «Tuve que prepararme dos canciones en el ámbito interpretativo y ejercicios de interpretación para hacer con una chica. Además de hacer una presentación a cámara», explica a El Món. En el caso de Enric Sanjuan, adicionalmente de ser coach, será coreógrafo y tiene una larga experiencia como bailarín. «Lo recibo con mucha ilusión. Nunca he coreografiado un programa de televisión, he coreografiado artistas y en los programas he sido bailarín. Entonces ya lo soñaba y decía: me gustaría estar ahí. Organizarlo todo, saber qué bailarines quiero, qué tipo de movimiento, y hacerlo de la mejor manera posible para acompañarlos», explica Sanjuan.

Júlia Bonjoch y Enric Sanjuan, nuevos ‘coach’ de ‘Eufòria’ | Mireia Comas

Su trabajo está muy coordinado con los otros coach, buscando qué les funciona mejor según las notas musicales o la exigencia de la canción. «Enric hará su propuesta, yo la mía, lo consensuaremos, pero luego siempre vamos a favor de la actuación», apunta la actriz. «La idea es hacer un buen trabajo y también mola poder conectar con un público más joven», coinciden. Sea como sea, ya está todo preparado para el estreno de la cuarta edición de Eufòria que llegará este viernes por la noche en directo a TV3 y la plataforma 3Cat.