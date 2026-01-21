3Cat comienza la cuenta atrás para el estreno de Eufòria. Una cuarta edición que llega después de una pausa que, en palabras de los responsables del talent show catalán, les ha permitido «tomar impulso y permitir una nueva hornada de talentos«. 17 concursantes iniciarán su etapa dentro del concurso musical de TV3, aún con dos voces por decidir que la audiencia deberá elegir durante la primera gala que se emitirá este 23 de enero por la noche. Una renovación completa, con propuestas como el Espai Eufòria y muchísimas novedades entre las que destaca la llegada de nuevos miembros del jurado y un equipo de coach con muchas ganas de ayudar a los jóvenes artistas.

Una renovación de 360 grados, pero que mantendrá la esencia y el alma de lo que es Eufòria, con un crecimiento que ya se traslada en los cambios del plató, como los nuevos gráficos, o una sintonía renovada para la cuarta temporada y creada por Triquell, exconcursante del formato. Un fenómeno en toda regla que continúa confiando en un tándem de presentadores que forman parte del sello y la marca Eufòria. Hablamos de Marta Torné y Miki Núñez, conductores de las galas de Eufòria por cuarta vez que emprenden este reto «con muchísimas ganas» después de casi dos años de pausa, ha explicado el cantante y exconcursante de Operación Triunfo 2017.

Miki Núñez continúa ampliando su currículum como presentador de TV3

Durante la presentación con los medios de la nueva temporada de Eufòria, Miki Núñez ha explicado cómo encara esta cuarta edición, un año más haciendo tándem con Marta Torné. Hay muchas ganas de ponerse delante de la cámara, pero ¿qué ha cambiado este año? «Creo que todos veníamos no con miedo, pero sí que da cierto respeto volver a Eufòria después de descansar tanto tiempo», explica el artista de Terrassa.

Miki Núñez, cantant i presentador d’Eufòria’ amb Marta Torné | Mireia Comas

Después de grabar el piloto del primer programa, donde ya se han podido escuchar las voces de los concursantes en acción y que prometen que será una primera gala potente, el presentador ha admitido que los artistas que se han seleccionado este año «son muy buenos». «Aluciné el otro día con el piloto porque pensaba: están nerviosos, pero están a la altura». A pesar de la renovación que acompaña la nueva temporada del talent show musical en catalán, Núñez ha expresado sentirse «muy contento porque Eufòria sigue siendo Eufòria«. Los cambios no han alterado su esencia, una de las máximas de los responsables del formato. Que se pueda mantener el boca a boca que genera la emisión del programa. «Que las familias en casa lo quieran poner en la tele, que la gente hable de ello en la calle, que los niños y las niñas hablen en el recreo d’Eufòria… Además, que se añada todo este contenido digital diario es fantástico».

Su visión de los concursantes

Después de pasar por un casting exhaustivo y escuchar muchísimas voces, solo habrá 16 boletos oficiales para los concursantes. Será durante la primera gala de este viernes que descubriremos quién de los dos artistas que están en duda conseguirá la codiciada última plaza. «Son muy reales, esta normalidad y que sean tan orgánicos gustará mucho en casa», ha explicado el cantante.

Cristian Trepat, Miki Núñez i Dani Anglès expliquen totes les novetats d’Eufòria’ | Mireia Comas

Pero ¿cómo afronta este nuevo reto profesional Miki Núñez? Se ha consolidado como uno de los presentadores de formatos de entretenimiento de TV3. Más allá de Eufòria, los telespectadores lo han visto ganar confianza como único presentador de Zenit y al lado de Laura Escanes para las campanadas de la cadena pública catalana. Una cuarta edición que llega después de un tiempo de reflexión que afronta «con nervios y responsabilidad», ha explicado en una conversación con El Món. «Tenemos que tomar Eufòria sabiendo que el programa funciona, pero que no podemos ofrecerles lo mismo a la gente de casa», reflexiona el cantante. «La televisión avanza, cada vez es más 360, más digital, entonces lo que queremos ahora mismo no es ser líderes en audiencia y ya está, queremos ser líderes en todo«.

En este proyecto, Miki Núñez continuará un año más trabajando mano a mano con Marta Torné, con quien tiene «muchísimas ganas de volver a pasar los días». El artista viene de presentar la segunda edición de Zenit, un concurso musical de generaciones donde ha presentado el proyecto en solitario. «Ahora vuelvo a Eufòria y somos Marta y yo. Ella tiene un papel muy importante, más presente en la tele y yo quizá estoy más entre bastidores o con el público. Debo volver a encontrar mi lugar que con Marta es muy fácil porque es maravillosa», comenta. A pesar de considerarlo una «gran responsabilidad», a él le gusta «estar acompañado siempre que pueda».

Los cambios de la nueva temporada

3Cat ha renovado completamente uno de sus proyectos estrella con una propuesta de edición llena de novedades. En el caso de los presentadores, los cambios no se encontrarán directamente en los roles dentro del programa, sino que se trata de una maquinaria mucho más grande. «Eufòria como tal funciona muy bien, si tú le cambias a la gente las cosas, hay veces que es como que no acaban. La gente quiere que vuelva a Eufòria, puedes añadirle cosas, pero que la base y la esencia sean las mismas», expresa a este diario el intérprete de Escriurem. Hay muchas ganas de saber qué sorpresas han preparado y la respuesta de la audiencia ante estos cambios que prometen mucha emoción y euforia.