Cèlia Espanya protagonizará una segunda temporada de Lo Repte que será aún más extrema que la primera. La influencer de las Tierras del Ebro ha afrontado un trekking de 100 kilómetros y más de 5,000 metros de desnivel en el corazón del Himalaya, una aventura que los televidentes podrán seguir a partir del sábado 17 de enero a través de la plataforma 3Cat.

Desde la productora nos confirman que serán ocho nuevos capítulos, en los cuales se hará un homenaje a los 40 años de la primera expedición catalana al Everest. Antes de emprender el viaje hacia Nepal, de hecho, la creadora de contenido tuvo un encuentro con el alpinista Òscar Cadiach que fue el primer catalán en coronar la cima más alta del mundo.

Cèlia Espanya irá al Himalaya en la segunda temporada de Lo Repte | La Bombilla Media

¿Qué famosos acompañarán a Cèlia Espanya en esta aventura?

Mientras se entrena para poder superar este gran desafío, Cèlia Espanya tendrá ocho invitados famosos. En esta ocasión, recibirá una clase de natación sincronizada de la Ona Carbonell, jugará al fútbol con el Joel Parra y recibirá consejos de la atleta paralímpica Fiona Pinar.

Además, motivará a hacer deporte a estrellas tan mediáticas como el Miki Núñez -con quien hará escalada-, la periodista Laura Fa, la artista Samantha Hudson y los creadores de contenido Mariona Casas y Widler.

Durante la aventura en Nepal propiamente dicha, la influencer estará acompañada por una deportista catalana muy reconocida, cuya identidad ni siquiera conoce la presentadora y que se revelará a lo largo de los capítulos.

Cèlia Espanya define estos nuevos capítulos como «más auténticos» y «con más valores», por lo que confía en que los televidentes conecten de inmediato: «Ha habido una gran evolución, tanto del programa como mía como presentadora. En la primera temporada estaba más pendiente de cómo me veía físicamente; eso ha pasado a un segundo plano y ahora me he centrado en la calidad del contenido. He estado mucho más presente en los rodajes y he contribuido a defender los valores en los que creo».

En la primera temporada había una preparación física muy intensa, mientras que ahora este entrenamiento -que no podía hacerse en Cataluña por las condiciones del terreno- pasa claramente a un segundo plano. Confía en que con esta experiencia pueden acercar la montaña a todos, de la misma manera que en la anterior temporada mucha gente le habría escrito felicitándola porque los había inspirado para hacer running.

La presentadora también ha entrenado con Ona Carbonell | La Bombilla Media

Miki Núñez ha sido uno de los invitados del programa, que ha escalado con Cèlia Espanya | La Bombilla Media

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Lo Repte de Cèlia Espanya?

La segunda temporada de Lo Repte se estrena en dos tandas. Los primeros cinco capítulos estarán disponibles en 3Cat el sábado 17 de enero y, los tres capítulos finales centrados en la gran aventura en el Himalaya, llegarán a la plataforma el sábado 21 de febrero.

Tras el éxito de la primera temporada, en la cual logró completar los 42 kilómetros del Maratón de Nueva York, Lo Repte regresa con una segunda entrega que combina deporte, superación personal y una realización de estética cinematográfica y pensada especialmente para conectar con el público joven. Este formato, que fue el programa juvenil más visto de la plataforma y uno de los TOP 3 de los contenidos más seguidos de 3Cat, se consolida como una buena apuesta.