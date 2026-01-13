¿Qué tienen que ver unos funcionarios de un Departamento de la Generalitat con la historia y la mitología catalana? Departament Amades es la nueva comedia que presenta 3Cat con la producción de El Terrat que rescata el imaginario colectivo y los seres fantásticos que forman parte de la tradición de Cataluña a través de unos oficinistas de lo más curiosos. Seis episodios que están disponibles desde este martes 13 de enero en la plataforma 3Cat en los que cada capítulo está dedicado a una figura mitológica como pueden ser las brujas, los demonios, las mujeres de agua o incluso el mismo Conde Arnau. «Queríamos hacer una comedia divertida con la que la gente se riera, usando nuestra lengua y nuestros referentes», explica Júlia Cot, guionista y creadora de Departament Amades conjuntamente con Jordi López.

La trama es de lo más loca y curiosa. El Departamento de Folklore y Tradiciones se encarga de catalogar y clasificar los diversos elementos folclóricos del país. Una tarea de oficina que a simple vista podría ser muy sencilla si no fuera porque hay un trabajo secreto que solo conocen sus protagonistas. Anna Moliner, Paula Jornet, Joan Negrié, Joan Esteve y Kike García son los actores que dan vida a los trabajadores de este departamento con una función clave dentro de la sinergia particular: se encargan de mantener el orden entre los seres mitológicos que viven entre nosotros.

Berto Romero es uno de los actores que aparecen en ‘Departament Amades’ | 3Cat

Un elenco de lujo que, en palabras de sus creadores, creen que han conseguido «un perfil muy variado de actores y actrices«. También hay apariciones especiales de intérpretes consolidados como Mercè Arànega, bajo la piel de la consejera de Interior que está dispuesta a cerrarles el departamento por sus «extravagancias». «Hemos conseguido gente como Mercè Arànega, que no nos lo creíamos. Hace mucha gracia porque puedes tener estos dos extremos de actores nuevos y consolidados», explican Júlia Cot y Jordi López a El Món.

Una propuesta muy elaborada

Júlia Cot y Jordi López son los guionistas y creadores de Departament Amades, un proyecto muy trabajado y que nació años atrás «haciendo un vermut pospandemia». Al inicio era una idea «embrionaria» hasta que en el año 2024 TV3 hizo una convocatoria que no estaba solo abierta a productoras, sino también a creadores. A partir de aquí y después de buscar una productora, que finalmente fue El Terrat, ambos y con la dirección de Edgar Lledó -a quien denominan «una navaja suiza de la dirección»- comenzaron el rodaje de esta «sitcom de oficinistas» llena de fantasía y humor durante el pasado mes de agosto. «Tiene mucha calidad, es mejor de lo que esperábamos», expresa López. «Podríamos decir que es casi un proyecto de orfebrería, artesanal, muy nuestro», apunta Cot.

La bruja del Montseny, uno de los seres mitológicos de ‘Departament Amades’ | 3Cat

El objetivo principal de Departament Amades es «hacer gracia» con una comedia «para todos los públicos sin obsesionarse», pero llena de nuestros referentes del imaginario catalán y sobre el Costumari Català de Joan Amades, el guiño que incluye el título de la serie. Además, ambos guionistas coinciden en que querían hacer una serie como cualquier otra nación hubiera tomado su imaginario y hubiera hecho su serie sobre el tema. «Esto es como una carta de presentación nuestra y ojalá haya mucha más comedia», expresa Cot.

Jordi López, Júlia Cot y Edgar Lledó durante la presentación de ‘Departament Amades’ | A.R.

Unos funcionarios de un Departamento de la Generalitat muy especial

El escenario principal de Departament Amades es precisamente un departamento de la Generalitat -situado en Igualada- que convive entre las tareas rutinarias, el papeleo y la clasificación de objetos, con la búsqueda del equilibrio entre los humanos y los seres mágicos que conviven con ellos. Desde el humor y la sátira, vendieron «una serie de oficina con elementos sobrenaturales». «El hecho de que ocurriera en un departamento de la Generalitat más que una cuestión de sátira era, sobre todo, por el contraste. Es lo que nos da la comedia, que son unos funcionarios más bien aburridos y en realidad son un departamento parapolicial», apunta Júlia Cot. A través de la plataforma 3Cat ya están disponibles los seis episodios de esta primera temporada de Departament Amades que cuenta con apariciones especiales de cómicos e intérpretes como Alèxia Pascual, Judith Martín, Òscar Dalmau o Berto Romero. «El trabajo no se termina fuera del rodaje y siempre tenemos el cerebro a tope, si 3Cat quiere, tenemos segunda y tercera temporada«, confiesan ambos. Por ahora, los espectadores ya pueden disfrutar del primer sabor de esta comedia fantástica que mezcla la historia con la tradición mitológica y grandes nombres de la actuación y el humor que no dejarán a nadie indiferente.