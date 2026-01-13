Què hi tenen a veure uns funcionaris d’un Departament de la Generalitat amb la història i la mitologia catalana? Departament Amades és la nova comèdia que presenta 3Cat amb la producció de El Terrat que rescata l’imaginari col·lectiu i els éssers fantàstics que formen part de la tradició de Catalunya a través d’uns oficinistes d’allò més curiosos. Sis episodis que estan disponibles des d’aquest dimarts 13 de gener a la plataforma 3Cat en què cada capítol està dedicat a una figura mitològica com poden ser les bruixes, els dimonis, les dones d’aigua o fins i tot el mateix Comte Arnau. “Volíem fer una comèdia divertida amb què la gent rigués, fent servir la nostra llengua i els nostres referents”, explica Júlia Cot, guionista i creadora de Departament Amades conjuntament amb Jordi López.
La trama és d’allò més boja i curiosa. El Departament de Folklore i Tradicions s’encarrega de catalogar i classificar els diversos elements folklòrics del país. Una tasca d’oficina que a simple vista podria ser molt senzilla si no fos perquè hi ha una feina secreta que només coneixen els seus protagonistes. Anna Moliner, Paula Jornet, Joan Negrié, Joan Esteve i Kike García són els actors que donen vida als treballadors d’aquest departament amb una funció clau dins la sinergia particular: s’encarreguen de mantenir l’ordre entre els éssers mitològics que viuen entre nosaltres.
Un elenc de luxe que, en paraules dels seus creadors, creuen que han aconseguit “un perfil molt variat d’actors i actrius“. També hi ha aparicions especials d’intèrprets consolidats com Mercè Arànega, sota la pell de la consellera d’Interior que està disposada a tancar-los el departament per les seves “extravagàncies”. “Hem aconseguit gent com la Mercè Arànega, que no ens ho crèiem. Fa molta gràcia perquè pots tenir aquests dos extrems d’actors nous i consolidats”, expliquen Júlia Cot i Jordi López a El Món.
Una proposta molt treballada
Júlia Cot i Jordi López són els guionistes i creadors de Departament Amades, un projecte molt treballat i que va néixer anys enrere “fent un vermut postpandèmia”. A l’inici era una idea “embrionària” fins que l’any 2024 TV3 va fer una crida que no estava només oberta a productores, sinó també a creadors. A partir d’aquí i després de buscar una productora, que finalment va ser El Terrat, tots dos i amb la direcció d’Edgar Lledó -a qui denominen “una navalla suïssa de la direcció”- van engegar el rodatge d’aquesta “sitcom d’oficinistes” plena de fantasia i humor durant el passat mes d’agost. “Té molta qualitat, és millor del que ens esperàvem”, expressa López. “Podríem dir que és gairebé un projecte d’orfebreria, artesà, molt nostre”, apunta Cot.
L’objectiu principal de Departament Amades és “fer gràcia” amb una comèdia “per a tots els públics sense obsessionar-se”, però ple dels nostres referents de l’imaginari català i sobre el Costumari Català de Joan Amades, la picada d’ullet que inclou el títol de la sèrie. A més a més, ambdós guionistes coincideixen que volien fer una sèrie com qualsevol altra nació haguessin agafat el seu imaginari i haguessin fet la seva sèrie sobre el tema. “Això és com una carta de presentació nostra i tant de bo hi hagi molta més comèdia”, expressa Cot.
Uns funcionaris d’un Departament de la Generalitat molt especial
L’escenari principal de Departament Amades és precisament un departament de la Generalitat -situat a Igualada- que conviu entre les tasques rutinàries, la paperassa i la classificació d’objectes, amb la recerca de l’equilibri entre els humans i els éssers màgics que conviuen amb ells. Des de l’humor i la sàtira, van vendre “una sèrie d’oficina amb elements sobrenaturals”. “El fet que passés en un departament de la Generalitat més que una qüestió de sàtira era, sobretot, pel contrast. És el que ens dona la comèdia, que són uns funcionaris més aviat avorrits i en realitat són un departament parapolicial”, apunta Júlia Cot. A través de la plataforma 3Cat ja estan disponibles els sis episodis d’aquesta primera temporada de Departament Amades que compta amb aparicions especials de còmics i intèrprets com Alèxia Pascual, Judith Martín, Òscar Dalmau o Berto Romero. “La feina no s’acaba fora del rodatge i sempre tenim el cervell a tope, si 3Cat vol, tenim segona i tercera temporada“, confessen ambdós. Ara per ara, els espectadors ja poden gaudir del primer tast d’aquesta comèdia fantàstica que barreja la història amb la tradició mitològica i grans noms de l’actuació i l’humor que no deixaran ningú indiferent.