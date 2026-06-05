Rosalía ha deixat els fans molt preocupats amb la publicació d’un comunicat que no ha agradat ni un pèl. La cantant catalana havia d’actuar el 4, 6 i 8 de juny als Estats Units, però li serà impossible fer-ho perquè ha hagut de viatjar cap a Barcelona. La promotora confirma, d’aquesta manera, que els concerts a Miami i Orlando es posposen per culpa d’una “emergència familiar“. A què fan referència? Que no ho hagin especificat ni hagin donat més detalls fan pensar en algun problema de salut greu d’un membre del seu entorn més important, se suposa. La incertesa ha posat els pèls de punta als seus seguidors, que s’han quedat amb mal cos perquè ella mai no havia fet alguna cosa similar.
L’artista, que està presentant el seu últim àlbum a ciutats de tot el món, ha hagut de fer una pausa a aquest LUX Tour. L’encarregada de la seva gira ha fet l’anunci i s’ha dirigit, especialment, als fans que havien comprat les entrades per a aquestes actuacions a Florida. Els han demanat que conservin les entrades de cara a la reprogramació que faran “més endavant”, sense donar dates concretes de quan podrà fer aquests concerts.
En el text, han volgut deixar clar que Rosalía se sent malament per haver hagut de cancel·lar-los: “Li sap greu decebre el seu públic”. Ara bé, també insisteixen que ha estat una cosa de vida o mort: “Les circumstàncies no li han deixat una altra opció”. Què haurà passat? La preocupació a les xarxes socials entre els seus seguidors és màxima.
Rosalía ha tingut més problemes en aquest LUX Tour
Rosalía no havia hagut de posposar cap actuació d’aquesta gira mundial, però sí que va tenir un petit problema durant el concert a Milà. L’artista catalana ja es trobava malament unes hores abans, però no va voler deixar els fans tirats i va sortir a l’escenari malgrat els forts problemes estomacals que arrossegava.
Desgraciadament, a mitja actuació va haver d’aturar-se i demanar disculpes perquè no es veia capaç de continuar cantant i ballant. Els fans ho van entendre i van agrair que ho hagués intentat, és clar, sobretot quan van veure que la intoxicació alimentària que havia patit era tan forta que va arribar al punt de necessitar ser trasllada en ambulància.
Aquesta està sent, entre una cosa i una altra, una gira una mica accidentada per a Rosalía. De moment, no s’han filtrat cap mena de detall a la premsa sobre aquesta “urgència familiar” que acaba de patir i ningú no té ni idea de què ha pogut passar. Caldrà esperar per veure si comparteix les notícies amb la seva comunitat o si prefereix que quedi en la seva intimitat.