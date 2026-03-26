Rosalía ha preocupat de valent els fans quan, a mitja actuació, ha hagut de suspendre el concert de Milà per culpa d’un problema de salut. És la primera vegada, en tota la seva carrera, que deixa els fans amb ganes de més; però s’ha vist incapaç de continuar per culpa d’una intoxicació alimentària greu i ella mateixa ha estat l’encarregada de donar explicacions. Només feia 40 minuts que cantava i no sense dificultat, tal com demostren unes imatges que han publicat en què se la veu patir una arcada mentre interpretava un dels temes.
En aquest cinquè concert de la seva gira mundial, l’artista catalana s’ha hagut d’aturar perquè no es trobava bé. No consten ingressos d’urgència ni complicacions, però fonts properes asseguren que el malestar és “agut” encara. Afortunadament, saben que serà una cosa passatgera i confien que pugui estar bé per a les següents cites amb els fans. “Estic realment malament i no puc fer-ho“, deia en anglès mentre es tocava la panxa.
Ja es trobava malament abans del concert, però va intentar no cancel·lar el xou: “He intentat fer-ho malgrat estar malament, he tingut una intoxicació alimentària molt greu i he intentat aguantar. He estat vomitant entre bastidors i, de debò, que vull donar el millor espectacle possible. Per això soc aquí, a terra, esforçant-me al màxim”.
Rosalía teniendo arcadas en directo mientras interpretaba “De Madrugá”. Momentos después tuvo que cancelar su show por una intoxicación alimentaria. pic.twitter.com/Xzq4teOjb8— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) March 26, 2026
“Tinc un mal físic intens i no puc continuar perquè estic patint, m’esforçaré al màxim i em sap realment molt greu perquè volia fer el xou fins al final. Us estimo molt. Deixa’m veure a veure si puc recobrar-me i si em poden donar alguna cosa“, deia amb una mala cara que evidenciava com de malament ho estava passant.
Els fans de Rosalía omplen les xarxes socials de missatges d’ànims cap a ella
Els fans de Rosalía, lluny d’enfadar-se, han agraït que hagi intentat actuar fins al final. Els va delectar amb unes quantes cançons, almenys, un esforç que ara saben que va ser titànic perquè no es trobava bé i això era evident. En aquestes últimes hores, els fans que havien anat al concert han compartit vídeos acompanyats d’aplaudiments i també els altres han omplert les xarxes socials de missatges d’ànims.
Tots li desitgen que es recuperi com abans millor i que pugui estar al 100% per continuar la gira, una malaltia que esperen pugui deixar enrere per continua omplint els escenaris.