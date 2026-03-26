Rosalía ha preocupado bastante a los fans cuando, a mitad de actuación, ha tenido que suspender el concierto de Milán debido a un problema de salud. Es la primera vez, en toda su carrera, que deja a los fans con ganas de más; pero se ha visto incapaz de continuar debido a una intoxicación alimentaria grave y ella misma se ha encargado de dar explicaciones. Sólo llevaba 40 minutos cantando y no sin dificultad, tal como demuestran unas imágenes que han publicado en las que se la ve tener una arcada mientras interpretaba uno de los temas.

En este quinto concierto de su gira mundial, la artista catalana ha tenido que detenerse porque no se encontraba bien. No constan ingresos de urgencia ni complicaciones, pero fuentes cercanas aseguran que el malestar es «agudo» todavía. Afortunadamente, saben que será algo pasajero y confían en que pueda estar bien para las siguientes citas con los fans. «Estoy realmente mal y no puedo hacerlo«, decía en inglés mientras se tocaba el estómago.

Ya se encontraba mal antes del concierto, pero intentó no cancelar el show: «He intentado hacerlo a pesar de estar mal, he tenido una intoxicación alimentaria muy grave y he intentado aguantar. He estado vomitando entre bastidores y, de verdad, que quiero dar el mejor espectáculo posible. Por eso estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo».

Rosalía teniendo arcadas en directo mientras interpretaba “De Madrugá”. Momentos después tuvo que cancelar su show por una intoxicación alimentaria. pic.twitter.com/Xzq4teOjb8 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) March 26, 2026

«Tengo un dolor físico intenso y no puedo continuar porque estoy sufriendo, me esforzaré al máximo y me sabe realmente muy mal porque quería hacer el show hasta el final. Os quiero mucho. Déjame ver si puedo recuperarme y si me pueden dar algo«, decía con una mala cara que evidenciaba lo mal que lo estaba pasando.

Los fans de Rosalía llenan las redes sociales de mensajes de ánimo hacia ella

Los fans de Rosalía, lejos de enfadarse, han agradecido que haya intentado actuar hasta el final. Les deleitó con unas cuantas canciones, al menos, un esfuerzo que ahora saben que fue titánico porque no se encontraba bien y eso era evidente. En estas últimas horas, los fans que habían ido al concierto han compartido vídeos acompañados de aplausos y también los demás han llenado las redes sociales de mensajes de ánimo.

Rosalía ha hagut d’interrompre una actuació per un problema de salut | ACN

Todos le desean que se recupere lo antes posible y que pueda estar al 100% para continuar la gira, una enfermedad que esperan pueda dejar atrás para seguir llenando los escenarios.