Rosalía se ha consolidado como una artista global y, esta semana, todos hablan de ella por los cuatro conciertos que ofrecerá en el Palau Sant Jordi. Los medios de comunicación están haciendo prácticamente monográficos sobre nuestra cantante más exitosa del momento, pero una de las intervenciones más curiosas la ha conseguido el Tot es mou. El programa de TV3 ha invitado a la tertulia a Raimon Àvila, poeta y profesor de Conciencia Corporal y director de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre. Él fue profesor de Rosalía en el curso 2017-2018, en el último curso de la cantante: «Ella vino a buscarme para hacer el Trabajo Final de Grado. Yo no la había tenido de alumna, ya que daba pocas clases en la ESMUC y tenía un límite de trabajos finales. En ese momento, ya lo tenía cubierto, así que le dije que no. No sabía quién era, era una alumna más».

Después de este primer rechazo, ella no perdió la esperanza y continuó insistiendo: «A medida que iba hablando con ella, pensé que era una persona muy simpática y auténtica. Tenía un entusiasmo… y pensé que sí, vamos a hacerlo. Me consta que algún alumno me ha pedido que fuera su tutor preguntándose si le pasaría lo mismo que le ha pasado a Rosalía, pero no ha habido más casos», ha dicho el maestro en tono de broma.

🔴 "Quan Rosalía em va presentar el TFG perquè fos el tutor vaig dir que no, però em va convèncer"



Raimon Àvila va ser el tutor del treball de final de grau de l'artista, titulat "El mal querer" i ha explicat com era com a alumna#TotEsMou3Cat



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¿En qué consistía el trabajo de final de grado de Rosalía?

En este trabajo final, explica, la idea era hacer El mal querer que acabaría siendo el disco que la haría famosa: «El título que me pareció sugerente, lo que surgía de la lectura de una novela occitana de finales del siglo XIII llamada Flamenca que trata sobre amor y celos. Ella ya lo había investigado, todo eso. Empezamos a charlar y a hacer diferentes lecturas». Un detalle curioso que destaca Àvila es que, enseguida, se dio cuenta de que Rosalía tenía una manera «muy especial» de expresarse: «Por ejemplo, en la novela esta no aparece el término el mal querer, pero ella ya tenía la idea de que un exceso de posesión podía ser perjudicial y convertirse en algunas formas de violencia».

El tema era demasiado complejo para lograr saber qué es el mal querer, pero la cantante tenía algunas cosas claras y fue descubriendo diferentes estilos en esta creación. El profesor, que asistió a su concierto final en la ESMUC, confiesa qué le dijo cuando terminó de actuar: «Sólo pude decirle que tenía la sensación de que todas las células de su cuerpo participaban de lo que estaba haciendo. Realmente, es como si emocionalmente no hubiera ninguna barrera y eso enseguida llega. Es la sensación de emoción con una verdad profunda, no fingida«. No es ninguna sorpresa que haya revelado que le pusieron matrícula de honor a ese trabajo.

Habla el tutor del trabajo final de grado que tuvo Rosalía | TV3

Algunos de sus compañeros sospechaban que podría terminar triunfando, pero él reconoce que no esperaba que realmente el éxito fuera tan abrumador. Ahora bien, Raimon Àvila deja claro que se merece la fama y el triunfo porque se lo ha trabajado mucho: «Rosalía tiene un directo muy fuerte y su capacidad como artista escénica es importantísima. La sensación que tenemos es que es talento, pero si miramos bien, ella ha estudiado danza, teatro, el taller de músicos la ESMUC… Cuando la tenía de alumna me daba la sensación de que tenía muchas ganas de aprender y eso era muy buena señal«. Una intervención curiosa que sirve para descubrir una faceta más de los orígenes de Rosalía.