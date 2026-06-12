Rosalía ha tenido a los fans preocupados desde que anunció que tendría que cancelar tres conciertos en Estados Unidos debido a una «emergencia familiar«. Ahora, diez días después, ha regresado a los escenarios y ha agradecido la paciencia de los fans. Se la había visto en Barcelona con cara seria y muchos sospechaban que había tenido que pasar algo serio para forzarla a suspenderlo todo y tomar un vuelo de urgencia. ¿Qué ha dicho en esta reaparición en Boston? Básicamente, que se alegra de que todo haya pasado.
«Qué bendición estar aquí otra vez, es un honor enorme presentarme ante todos vosotros. Ha sido un viaje tan largo para veros a todos aquí, qué sensación más bonita», comenzaba. «Gracias por entenderme, por entender que los seres queridos deben ir primero«, expresó.
ROSALÍA speaks for the first time about what happened that forced her to postpone three LUX TOUR shows:— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 12, 2026
“It’s such a long, long journey to see you all here. It’s such a lovely feeling to be able to perform for you. Thank you for being so…
Thank you. It’s a very… it’s a very,… pic.twitter.com/eDEmlo5Lqe
Rosalía no ha querido especificar qué le ha pasado exactamente y de qué miembro de la familia se trata, pero sí ha confirmado que ha sido «inesperado«: «Vivimos, pero cuesta seguir adelante cuando sucede algo inesperado y doloroso«. Ha fallecido alguien cercano a ella o ha recibido muy malas noticias, por lo que se sobreentiende de estas palabras.
Rosalía vuelve a actuar tras diez días de baja por una «emergencia familiar»
Rosalía ha sido profesional y ha dejado atrás los problemas familiares para volver al trabajo. Cree, ha dicho desde Boston, que «vale la pena» todo lo que hace en los conciertos: «Lo haré con todo el amor que tengo. Pueda que sea un poco corto, pero os lo podéis llevar dentro porque nada me haría más feliz que eso«.
El concierto se llevó a cabo con total normalidad, pero en el confesionario no entrevistó a ningún famoso sino a uno de los bailarines de la cantante. Será mañana sábado cuando volvamos a verla en directo en Toronto, a falta de saber cuándo reprogramará los conciertos que canceló.