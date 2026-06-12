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Rosalía reaparece tras la emergencia familiar: «Cuesta seguir adelante»
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
12/06/2026 12:18

Rosalía ha tenido a los fans preocupados desde que anunció que tendría que cancelar tres conciertos en Estados Unidos debido a una «emergencia familiar«. Ahora, diez días después, ha regresado a los escenarios y ha agradecido la paciencia de los fans. Se la había visto en Barcelona con cara seria y muchos sospechaban que había tenido que pasar algo serio para forzarla a suspenderlo todo y tomar un vuelo de urgencia. ¿Qué ha dicho en esta reaparición en Boston? Básicamente, que se alegra de que todo haya pasado.

«Qué bendición estar aquí otra vez, es un honor enorme presentarme ante todos vosotros. Ha sido un viaje tan largo para veros a todos aquí, qué sensación más bonita», comenzaba. «Gracias por entenderme, por entender que los seres queridos deben ir primero«, expresó.

Rosalía no ha querido especificar qué le ha pasado exactamente y de qué miembro de la familia se trata, pero sí ha confirmado que ha sido «inesperado«: «Vivimos, pero cuesta seguir adelante cuando sucede algo inesperado y doloroso«. Ha fallecido alguien cercano a ella o ha recibido muy malas noticias, por lo que se sobreentiende de estas palabras.

Rosalía vuelve a actuar tras diez días de baja por una «emergencia familiar»

Rosalía ha sido profesional y ha dejado atrás los problemas familiares para volver al trabajo. Cree, ha dicho desde Boston, que «vale la pena» todo lo que hace en los conciertos: «Lo haré con todo el amor que tengo. Pueda que sea un poco corto, pero os lo podéis llevar dentro porque nada me haría más feliz que eso«.

Rosalía reapareix i explica per què ha cancel·lat tres concerts - Europa Press
Rosalía reaparece y explica por qué ha cancelado tres conciertos | Europa Press

El concierto se llevó a cabo con total normalidad, pero en el confesionario no entrevistó a ningún famoso sino a uno de los bailarines de la cantante. Será mañana sábado cuando volvamos a verla en directo en Toronto, a falta de saber cuándo reprogramará los conciertos que canceló.

Rosalía

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