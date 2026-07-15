Rosalía y Rauw Alejandro compartieron muchas cosas a lo largo de los tres años que estuvieron juntos, también contacto del mundo del espectáculo y bailarines que han trabajado con ambos. Un ejemplo es el de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee, que protagoniza una noticia triste que hace que la expareja esté de luto. El pasado domingo, la familia del bailarín denunció su desaparición. Desgraciadamente, se acaba de saber que la Policía de Miami ha confirmado el hallazgo de su cadáver. El joven, que había trabajado con el de Puerto Rico y también en la gira de Motomami, ha aparecido muerto con solo 28 años.

La primera teoría de los investigadores, si hacemos caso a la información que han publicado medios estadounidenses, es que se habría quitado la vida él mismo. Mykee habría muerto por un “aparente suicidio”, aseguran en NBC y Telemundo, un final trágico que habría dejado helados a todos sus seres queridos. En estos últimos días, de hecho, habían iniciado una campaña muy potente para intentar localizarlo.

Su carrera artística tenía mucho futuro, decían los expertos, ya que muchos lo consideran uno de los bailarines más reconocidos de la escena urbana actual. Lo hemos visto trabajar en varias de las giras de Rauw Alejandro, de la misma manera que también recorrió varios escenarios con Rosalía cuando formaba parte de su equipo de baile.

que ha desaparecido uno de los bailarines del motomami tour en miami- pic.twitter.com/xU0jcDFnru — ٗ (@APALEAPALE) July 13, 2026

Rauw Alejandro se despide de un bailarín con el que ha trabajado durante ocho años

Dicen que Mykee siempre habría sido muy profesional y que habría hecho amistad con los muchos artistas de renombre a quienes había acompañado. Prueba de ello, que la expareja de Rosalía haya querido despedirse de él a través de su perfil de Instagram con un mensaje muy emotivo: “Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin acabar… 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida”.

Rauw Alejandro ha querido recordar la “sonrisa” y la “luz” de un bailarín que dice que siempre estará en su corazón: “Continuaremos bailando, riendo y cantando en la próxima vida. Descansa en paz, hermano mío, te queremos”.

Rauw Alejandro se despide de su antiguo bailarín | Instagram

Una pérdida de la que Rosalía ha preferido no pronunciarse públicamente, pero que seguro que también duele en un equipo de profesionales que la acompañan en este ascenso meteórico.